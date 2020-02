TV News Criminal Minds

di Chiara Poli - 12/02/2020 07:24 | aggiornato 12/02/2020 07:28

Nell'episodio 15x04 di Criminal Minds, che vedremo in prima assoluta venerdì su FoxCrime, il dottor Spencer Reid sarà protagonista. E la sua vita potrebbe cambiare per sempre...

Una lunga anteprima ci mostra l'incontro del dottor Spencer Reid (Matthew Gray Gubler) con un ragazzino, che potrebbe cambiare per sempre la sua vita.

Aiutando il piccolo a superare un attacco di panico, infatti, Reid fa colpo sulla donna che è lo accompagna, Maxine (Rachel Leigh Cook), e questo potrebbe dare inizio a una concatenazione di eventi che lo porteranno a lasciarsi il passato alle spalle.

Già nell'episodio che rendeva omaggio a Il silenzio degli innocenti e nel successivo, in cui Reid ritrova la madre lucida, il nostro agente speciale aveva affrontato le conseguenze dell'inaspettata dichiarazione di J.J.

L'amica e collega interpretata da A.J. Cook gli aveva detto che, nonostante i suoi sentimenti, la situazione - lei è sposata e ha due figli - impediva uno sviluppo diverso per loro.

Perché per J.J. i figli sono la cosa più importante al mondo, ma è anche innamorata del marito Will (Josh Stewart).

La madre di Reid, interpretata da Jane Lynch, vuole una sola cosa: la sua felicità. E sa bene - come sa lo stesso Reid, sebbene sia restio ad ammetterlo - che aspettare J.J. non è più un'opzione: Spencer Reid deve vivere la sua vita. Deve avere accanto qualcuno. Deve far felice la madre mostrandole che non resterà da solo.

Ed è proprio ora, in questo momento, che Maxine entra nella sua vita.

Con larghissimo anticipo, gli autori della serie giunta alla quindicesima e ultima stagione ci avevano detto che il personaggio avrebbe avuto un ruolo di primo piano, rappresentando un potenziale interesse sentimentale per Reid.

E ora, signore e signori, ci siamo: Redi e Maxine si sono incontrati. E nonostante il dispiacere dei fan, a quanto pare, le cose fra loro sono destinate a evolversi...

Proprio quando a tutti gli agenti viene dato un giorno libero, e ciascuno decide come trascorrerlo, imbattendosi in eventi che potrebbero fare la differenza.

Cosa succederà? Non perdete l'episodio di Criminal Minds intitolato Sabato, in onda venerdì alle 21.05 in prima assoluta su FoxCrime!