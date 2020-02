TV News

di Giuseppe Benincasa - 12/02/2020 11:26 | aggiornato 12/02/2020 12:08

Diego Luna parla della serie TV di Star Wars di cui sarà protagonista e annuncia l'inizio delle riprese!

Nell'attesa che Star Wars torni al cinema con un nuovo film in uscita negli Stati Uniti il 16 dicembre 2022, la Galassia lontana lontana si espanderà con nuove serie TV live-action.

Dopo il successo americano di The Mandalorian (in Italia su Disney+ dal 24 marzo 2020), Lucasfilm ha in programma lo show già annunciato sul maestro Jedi Obi-Wan Kenobi (interpretato sempre da Ewan McGregor) e la serie incentrata sul personaggio ribelle di Cassian Andor, già visto come uno degli eroi nel film Rogue One: A Star Wars Story.

A interpretare Cassian Andor nel primo spin-off cinematografico della saga di Guerre Stellari è stato Diego Luna, che - in una intervista al sito ET Online - conferma quanto anticipato recentemente dall'account Twitter americano Production Weekly, ovvero che la serie inizierà le riprese entro la fine del 2020.

L'attore di origini messicane, durante il tour promozionale della serie TV Narcos: Mexico, ha risposto alla domanda sulla serie TV di Star Wars alla quale prenderà parte:

Sì, ci stiamo lavorando. Lo faremo quest'anno. Sta succedendo e mi sto preparando. Non vedo l'ora. È davvero bello raccontare una storia di cui si conosce già il finale.

Poi l'attore si sofferma su quest'ultimo aspetto della storia, affermando che, nonostante si conosca già l'ultimo periodo di vita Andor, non si sa nulla o poco di come è arrivato a quel punto e poi paragona la struttura della serie a quella del film Rogue One: A Star Wars Story:

Non è solo quello che succede. Non è il tipico modo di affrontare una storia. Si tratta di come accadono le cose, che in realtà è lo stesso che è successo in Rogue One: conosci il finale ma non sai come è successo e abbiamo di nuovo questa sfida davanti a noi, che è emozionante.

Dal profilo Instagram ufficiale di Diego Luna, ecco una foto insieme all'amico Pedro Pascal, che interpreta il mandaloriano nella serie a lui dedicata.

Dato che le riprese avverranno entro la fine del 2020, si può immaginare un'uscita nel 2021 per Cassian Andor, mentre Lucasfilm sta lavorando alla seconda stagione di The Mandalorian, potrebbe anche considerare uno spin-off di quest'ultima serie.

Siete curiosi di vedere i nuovi episodi su Disney+?