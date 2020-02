Disponibile da oggi Pokémon Home: il servizio per scambiarli tutti

Videogames

di Silvio Mazzitelli - 12/02/2020 16:40

Arriva finalmente Pokèmon Home il servizio che consentirà agli allenatori di tutto il mondo di conservare i propri Pokémon catturati in un unico posto e anche di scambiarli con altri giocatori.

Pokémon Home è finalmente disponibile per tutti gli amanti dei mostri tascabili creati oltre vent’anni fa da Game Freak. Il servizio permetterà di immagazzinare tutte le creature catturate nei diversi titoli della serie Pokémon. Attualmente l’app è disponibile per Nintendo Switch, via Nintendo eShop, e anche per smartphone dove è possibile scaricarla sia per iOS che per Android sui rispettivi store online. I fan potranno collegare l’account per avere la gestione dei box sia da Switch che da Mobile.

Questo servizio è compatibile attualmente con Pokémon Spada e Scudo e Pokémon Let’s Go Pikachu e Let’s Go Eevee, in futuro sarà compatibile anche con Pokémon Go. Oltre alla possibilità di depositare i propri Pokémon, ci saranno anche diverse funzionalità extra come:

Il Pokédex Nazionale , per avere le informazioni di tutti gli 800 e oltre Pokémon esistenti

, per avere le informazioni di tutti gli 800 e oltre Pokémon esistenti il ritorno del GTS , il Global Trade System che permette di fare scambi tra allenatori potendo scegliere di richiedere uno scambio solo per determinati tipi di Pokémon

, il Global Trade System che permette di fare scambi tra allenatori potendo scegliere di richiedere uno scambio solo per determinati tipi di Pokémon gli scambi di gruppo , dove sarà possibile fare scambi con altre 20 persone senza sapere fino all’ultimo quale Pokémon otterremo

, dove sarà possibile fare scambi con altre 20 persone senza sapere fino all’ultimo quale Pokémon otterremo possibilità di ricevere Doni Segreti

la valutazione della forza dei propri Pokémon

L’applicazione è gratuita, ma servirà un abbonamento premium per sfruttare al meglio tutte le sue funzionalità. Il costo varia a seconda del periodo di tempo:

per un mese 2.99€

per tre mesi 4.99€

per un anno 14.99€

Il servizio Premium permetterà di depositare fino a 6 mila Pokémon, mentre la versione gratuita consente soltanto 30 Pokémon. Tra gli altri vantaggi del servizio Premium ci sarà la valutazione della forza dei propri mostri tascabili, disponibile soltanto a chi è abbonato, la possibilità di creare gruppi di scambio (il servizio gratuito permette solo di partecipare).

Il servizio Premium consentirà anche di trasferire le creature dalla Banca Pokémon, il servizio utilizzato precedentemente per immagazzinare Pokémon su Nintendo 3DS. La Banca Pokémon sarà gratuita insieme al Pokétrasferitore per un mese dall’uscita di Pokémon Home, permettendo a tutti i giocatori di trasferire i propri Pokémon catturati in X e Y, Omega Rubino e Alpha Zaffiro, Sole e Luna Ultrasole e Ultraluna nella nuova applicazione.

In futuro sono previste nuove funzionalità che verranno man mano aggiunte alla Pokémon Home, tra cui la compatibilità con Pokémon Go, anche se non è chiaro se poi questi potranno essere trasferiti nei videogiochi per Nintendo Switch. Sicuramente, dato che in Spada e Scudo, non esistono ancora tutti i modelli dei Pokémon esistenti, alcuni non saranno trasferibili per il momento.

Cosa ne pensate di questa nuova applicazione dedicata ai fan di Pokémon?

Fonte: Gematsu