Jim Carrey torna a essere il Grinch per un'intervista: la clip è virale

The Hunt: il controverso thriller torna in calendario (e ha un nuovo trailer)

Sony ha in programma un nuovo film Marvel per il 2021!

The Hunt: il controverso thriller torna in calendario (e ha un nuovo trailer)

Sony ha in programma un nuovo film Marvel per il 2021!

Pare, però, che questa non sia stata la sola ‘stranezza’ avvenuta durante il press tour e che Carrey abbia esternato il suo essere istrionico anche durante l’intervista a Good Morning America in cui avrebbe cominciato ad annusare fiori, a dire cose fuori contesto e mettendosi a proprio agio.

Il film, che vede protagonista Sonic il porcospino, dispone di un cast niente male, che vede la presenza di un fuoriclasse come Jim Carrey . L’attore ha dato ulteriore prova delle sue qualità di trasformista durante il press tour del film per un motivo ben preciso.

Ormai per i fan, e non solo, è quasi giunto il momento di andare al cinema a vedere Sonic – Il film , che arriverà nei cinema italiani il prossimo 13 febbraio 2020 .

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok