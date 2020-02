Cinema

12/02/2020

Tra i tanti attori che hanno fatto parte di C'era una volta a... Hollywood avrebbe potuto esserci anche Macaulay Culkin. Peccato che il provino non sia stato dei migliori.

Quando mesi fa vennero divulgati i nomi dei membri del cast di C’era una volta a… Hollywood, c’erano tutti i motivi per rimanere a bocca aperta.

Eppure, in quel cast straordinario avrebbe potuto esserci anche un attore che non ci si sarebbe mai aspettati: Macaulay Culkin.

Nella cover story di Esquire del numero di marzo, l’attore – famoso ai più per essere stato il protagonista di Mamma, ho perso l’aereo – ha dichiarato di aver sostenuto un provino per partecipare al film di Tarantino, ma che le cose non sono andate per il verso giusto:

È stato un disastro. Nemmeno io mi sarei assunto. Sono sempre stato terribile ai provini e questa è stata la mia prima audizione in, tipo, otto anni.

L’attore non ha rivelato per quale parte è stato provinato, ma è probabile che potesse essere quella di Tex Watson, poi andata ad Austin Butler nel film.

In ogni caso, anche se non è riuscito a partecipare all’ultimo film di Quentin Tarantino, Culkin è comunque contento di essere tornato a recitare, sebbene attualmente lo faccia in progetti indipendenti e più defilati:

Non importa quanto mi comporti come un vecchio burbero. È comunque divertente tornare in sella ogni tanto e giocare un po’.

L’attore, infatti, ha avuto una carriera un po’ altalenante: dopo aver abbandonato gli schermi nel 1994, Culkin è tornato alla ribalta apparendo in alcune serie TV, come Will & Grace e Kings, e lavorando in film indipendenti come Jerusalemski sindrom e Sex & Breakfast. Recentemente è apparso in alcune serie televisive come Dollface e nel corto Google Assistant: Home Alone Again.

E voi che ne pensate? Che personaggio avrebbe potuto interpretare in C'era una volta a... Hollywood?

