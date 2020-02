Matthew Lewis, l'epica foto davanti a Hogwarts (e la reazione di Tom Felton)

Celebrity

Sono diventati famosi coi nomi di Draco Malfoy e Neville Longbottom (Neville Paciock nella traduzione italiana), due ragazzi diversissimi tra loro che non sono mai stati molto uniti negli adattamenti cinematografici dei romanzi di J. K. Rowling.

Nella realtà, però, Tom Felton e Matthew Lewis sono amici per la pelle che amano punzecchiarsi via social. Così, quando Lewis ha caricato su Instagram uno scatto in cui posa appena fuori del castello di Hogwarts agli Universal Studios di Orlando, in Florida, Felton ha colto l'occasione per prende in giro l'amico.

Facendo riferimento all'atteggiamento da bullo di Draco Malfoy, Tom ha scritto un commento sotto la foto in cui leggiamo:

Sei passato dall'essere un Longbottom a uno Stronggotten. Una volta facevo il prepotente con lui.

Tom ha scherzato sui personaggi da loro interpretati nella saga di Harry Potter e sul nome Longbottom, che potremmo tradurre come "lungodisteso", come a voler ricordare chi, troppo impacciato, inciampa e finisce per terra. Stronggotten potrebbe stare a indicare la forza dei muscoli di Lewis, che si è trasformato da bambino cicciottello a uomo in gran forma.

Probabilmente, Draco non avrebbe avuto il coraggio di prendere in giro Neville se avesse avuto l'aspetto che Lewis ha oggi.

Tom e Matthew sono l'esempio di una lunga e solida amicizia nata sul set. I due si vedono di frequente, escono insieme e pubblicano foto online che rendono i nostalgici fan molto felici e desiderosi di vedere il duo ancora insieme.

Recentemente, e per la precisione lo scorso novembre, Tom ha pubblicato una foto in cui indossa la sua veste da studente di Hogwarts. Accanto a lui c'è un poster del suo personaggio risalente al secondo film della saga di Harry Potter, La Camera dei Segreti.

Nella didascalia che accompagna lo scatto, Tom ha scritto "Invecchiare è uno schifo". E Matthew Lewis non ha tardato a rispondere con un: "Parla per te, amico".

Anche col resto del cast i rapporti sono ottimi. A dicembre, Emma Watson ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram nella quale posa insieme ai co-protagonisti della saga: Tom, Matthew, Evanna Lynch e Bonnie Wright.

Grandi assenti sono sempre Rupert Grint e Daniel Radcliffe, che raramente sono stati visti col resto del compagnia.

Lo scorso dicembre, Rupert e Tom si sono recati insieme a un ospedale pediatrico Great Ormond Street Hospital, a Bloomsbury, e Felton ha documentato la visita con dolci foto pubblicate su Instagram. I due attori hanno fatto una sorpresa ai bambini ricoverati in tempo per Natale, regalando loro giocattoli e gadget a tema Harry Potter.

L'ultima volta in cui abbiamo visto Dan coi uno dei suoi compagni di set risale all'ottobre del 2018. Tom Felton aveva condiviso su Instagram un foto in cui mostrava tutto il suo supporto all'amico Daniel, impegnato a quel tempo a Broadway con uno spettacolo intitolato The Lifespan of a Fact, basato sull'omonimo libro di John D'Agata e Jim Fingal, che narra la storia di un ragazzo di sedici anni morto suicida a Las Vegas.

Chissà che presto il cast al completo non ci regali qualche scatto di una bella rimpatriata.