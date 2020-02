Il Bambino di The Mandalorian arriva da Sideshow Collectibles (e manda in tilt il sito) [GALLERY]

Per acquistarlo ci vogliono 1195 dollari : è un pezzo da collezione che non tutti potranno forse permettersi, ma gli appassionati di modellismo saranno sicuramente tentati dalla Nostromo. Le prenotazioni hanno già preso il via, ma la replica dell'astronave di Alien sarà disponibile non prima del secondo trimestre del 2020 .

I collezionisti possono adesso acquistare una replica della celebre astronave da trasporto ricreata nei minimi dettagli (è possibile dare un'occhiata alla gallery in apertura dell'articolo). A colpire sono soprattutto le sue dimensioni: il modello ha infatti una lunghezza pari a 66 cm e una larghezza di circa 43 cm, ed è stato realizzato in seguito a un'accurata ricerca di foto e video - così da soddisfare anche i fan più esigenti.

In Alien , la protagonista Ellen Ripley viaggia a bordo della gigantesca astronave Nostromo insieme al resto dell'equipaggio: la loro missione è quella di trasportare un carico di minerali sulla Terra dal pianeta Thedus, ma quando il computer di bordo riceve un misterioso segnale di soccorso proveniente dal satellite di un pianeta sconosciuto, il gruppo è costretto a cambiare rotta per atterrare sulla superficie del planetoide.

