di Elena Arrisico - 12/02/2020 16:32 | aggiornato 12/02/2020 16:36

Sandra Bullock si è raccontata all'amica e collega Jennifer Aniston. L'attrice di Bird Box e Ocean's 8 ha parlato di maternità, figli e vita privata, mentre l'ex-Rachel Green di Friends ha confessato di desiderare una famiglia e dei bambini.

Mamma di Louis di 10 anni e Laila di 8 anni, Sandra Bullock ha recentemente raccontato all'amica Jennifer Aniston come sta vivendo la maternità con i suoi due bambini. Le due attrici hanno dato vita a una candida conversazione per Interview Magazine, in cui si sono raccontate senza peli sulla lingua.

Sandra ha condiviso con Jennifer dei dettagli personali sulla sua vita privata, parlando delle difficoltà incontrate per crescere i suoi figli in un mondo in cui “ci sono schermi ovunque”:

Guardo tutti quelli che stanno cercando di crescere dei bambini e penso: 'Come si fa a crescere i bambini al di fuori di una bolla, mostrare loro la differenza tra giusto e sbagliato e che aspetto ha la gentilezza, quando è davvero difficile trovarla con tutto quel rumore su uno schermo?

L’ex-Rachel Green di Friends ha risposto che le persone possono cercare di “proteggere” i propri figli quanto vogliono ma che, alla fine, quando questi compiranno 18 anni, "usciranno nel mondo e vedranno tutto". A questo punto, una scherzosa Bullock ha risposto:

Non i miei figli. Ho dato loro una lista di luoghi in cui possono andare al college, perché è lì che la mamma si sente più a suo agio. Ho detto loro: ‘Potete andare in questi tre college, perché ho intenzione di comprare un appartamento in fondo alla strada.’

Dal 2015, l’attrice 55enne ha una relazione con il modello e fotografo Bryan Randall. Dopo aver avuto numerose relazioni, è stata sposata dal 2005 al 2010 con il costruttore Jesse G. James. Nel 2010, l’attrice ha deciso di adottare Louis e, nel 2015, Laila come madre single. Sandra ha, poi, confessato:

È spaventoso entrare nel mondo ma, quando lo facciamo, ci sentiamo bene e siamo contenti di averlo fatto. Ma il terrore di stare in mezzo alla gente… devo migliorare con questo.

Sandra ha puntualizzato la straordinaria capacità di Jennifer di emanare positività. Sposata dal 2000 al 2005 con Brad Pitt, Aniston è stata, poi, sposata dal 2015 al 2018 con Justin Theroux, con cui è ancora in ottimi rapporti.

Entrambe le attrici hanno avuto una relazione con Tate Donovan: Bullock ha frequentato l’attore dal 1990 al 1994, mentre Aniston dal 1995 al 1998. In molti pensano che i due avessero iniziato a frequentarsi dopo l’apparizione di Donovan come guest-star in sei episodi di Friends – dove interpretava Joshua – ma, in realtà, la coppia aveva già rotto due anni prima delle riprese.

Il sogno di Jennifer Aniston confessato a Sandra Bullock? Una vita normale, con una famiglia, ricca di risate di bambini.

Non si sa con certezza, ma pare che Sandra Bullock e Jennifer Aniston siano diventate molto amiche dopo essersi incontrate – molti anni fa – a una festa organizzata da Gwyneth Paltrow.

Che ne pensate di questa bellissima amicizia?