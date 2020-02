Sony ha in programma un nuovo film Marvel per il 2021!

Cinema

L'universo Marvel di Sony si espanderà ancora con un nuovo film. Potrebbe trattarsi di Kraven il Cacciatore?

Dopo che le riprese del secondo capitolo di Venom e quelle di Morbius si sono concluse a Londra, Sony ha pianificato un nuovo film Marvel in uscita per ottobre 2021.

A rivelarlo è l'account Twitter di Exhibitor Relations, gestito dall'autorevole analista del box-office Jeff Bock.

Nel tweet, che potete vedere qui sotto, Exhibitor Relations ha scritto:

La ragnatela di Sony continua a crescere. Un film senza titolo Sony/Marvel è previsto in uscita per l'8 ottobre 2021.

Come molti di voi sapranno, Sony detiene i diritti cinematografici di Spider-Man e con esso anche quelli dell'universo dell'Arrampicamuri, villain compresi. Così con Venom (uno dei nemici storici di Spider-Man) nel 2018 si è aperto il Sony's Universe of Marvel Characters.

Dopo il successo di Venom e il nuovo accordo con Marvel Studios per la (temporanea) condivisione del personaggio di Spider-Man, Sony ha trovato una solida base sulla quale pianificare il futuro del suo universo cine-fumettistico. Quindi, dopo che Morbius uscirà nei cinema americani il 31 luglio 2020 e il sequel di Venom il 2 ottobre 2020, Sony ha programmato per il 2021 un nuovo progetto. Più di qualche indizio porta a pensare che si tratti del film su Kraven il Cacciatore.

È infatti già qualche anno che Sony sta pensando al progetto su Kraven il Cacciatore, la cui sceneggiatura sarebbe in sviluppo per mano di Richard Wenk (The Equalizer 2). Inoltre, si mormora che nel film ci possa essere anche Spider-Man!

Questo incredibile scenario porterebbe il personaggio di Spider-Man a essere diviso tra gli universi cinematografici che fanno rispettivamente capo a Marvel e Sony. Il film potrebbe cioè essere frutto del nuovo accordo Sony/Marvel Studios, e di un multiverso che verrà introdotto nella Fase 4 MCU. In questo contesto, il film chiave potrebbe essere Doctor Strange in the Multiverse of Madness, in uscita negli Stati Uniti il 7 maggio 2021.

Non sembra un caso che il terzo film Marvel Studios su Spider-Man sia fissato in uscita negli USA per il 16 agosto 2021, dopo Doctor Strange 2 e prima del nuovo film Sony ancora senza titolo. Spider-Man 3 (titolo non ufficiale) potrebbe essere quindi il trait d'union definitivo tra i due universi cinematografici.