Stallone e Michael Bay: un team-up per un film action in stile Fuga da New York

Cinema

di Emanuele Zambon - 12/02/2020 10:06 | aggiornato 12/02/2020 10:10

L'attore di Rambo: Last Blood sarà la star di Little America, action thriller ambientato in un futuro post-apocalittico. A produrre sarà Michael Bay.

Sylvester Stallone, a quasi 74 anni, non smette di interessarsi al cinema action. Dopo aver riportato sul grande schermo il veterano del Vietnam più famoso del cinema (Rambo: Last Blood), è pronto ad una nuova avventura: sarà il protagonista di Little America, un thriller ambientato in uno scenario post-apocalittico prodotto da Michael Bay, reduce da 6 Underground.

L'action, ambientato in un futuro distopico in cui gli Stati Uniti d'America, al collasso come potenza economico-politica, sono diventati una vera e propria zona di guerra, vedrà Sly impersonare un ex Ranger dell'esercito ingaggiato da un miliardario asiatico per ritrovare la figlia scomparsa. Il personaggio di Stallone sarà affiancato nella missione dalla sorella della donna scomparsa. I due si dirigeranno verso la Little America del titolo, una comunità di rifugiati americani - scappati dopo il default USA - situata a Hong Kong e delimitata da un muro perimetrale.

HD Warner Bros.

La trama di Little America richiama alla mente uno dei cult anni '80, lo sci-fi Fuga da New York, action thriller firmato John Carpenter con Kurt Russell protagonista. Il film, alla cui sceneggiatura e regia troviamo Rowan Athale, era stato inizialmente acquistato da Universal Pictures, che poi si è chiamata fuori. Bay con la sua Platinum Dunes è subentrato come produttore esecutivo.

Le riprese di Little America dovrebbero iniziare in estate, una volta che Stallone avrà finito di girare Samaritan, cinecomic in cui interpreta un supereroe in pensione. Non è certo la prima volta che Sly si cimenta con un action ambientato in un futuro non troppo lontano: il caso più eclatante è rappresentato da Demolition Man, sci-fi tamarro ma spassoso del '93 diretto da Marco Brambilla.

Fonte: Deadline