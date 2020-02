Cinema

di Emanuele Zambon - 12/02/2020 15:57 | aggiornato 12/02/2020 15:59

Il nuovo film del regista di Grand Budapest Hotel è una lettera d'amore al giornalismo. Nel cast Bill Murray, Timothée Chalamet e Léa Seydoux.

È finalmente approdato online il primo trailer ufficiale di The French Dispatch, il nuovo film diretto da Wes Anderson che è "una lettera d'amore al mondo del giornalismo". Ambientata in una cittadina fittizia francese del XX secolo chiamata Ennui-sur-Blasé, la pellicola ruota attorno a 3 storie che faranno da cornice all'ultimo numero di un settimanale dopo la morte del suo direttore.

La pellicola, lo ricordiamo, ha ricevuto rating R (sarà quindi vietata ai minori di 17 anni negli USA) a causa di nudità, riferimenti sessuali espliciti e linguaggio inopportuno. L'arrivo del trailer era stato annunciato da un tweet dell'account Twitter ufficiale del film.

The French Dispatch, trama e cast del film

The French Dispatch racconta la vita della redazione del giornale che dà il titolo al film, una realtà editoriale ispirata al The New Yorker. Il French Dispatch è in pratica un supplemento settimanale edito in Europa del Kansas Evening Sun. Quando il direttore della testata muore, la redazione decide di pubblicare un ultimo numero commemorativo che presenta 3 storie da copertina incentrate su un artista condannato all'ergastolo per duplice omicidio, sul racconto di alcune rivolte studentesche e su un rapimento risolto da uno chef.

Il trailer del nuovo film di Anderson, che alterna immagini in bianco e nero e a colori, offre una carrellata "bidimensionale" di innumerevoli personaggi, mettendo in risalto il cast all star: Bill Murray è Arthur Howitzer Jr., editore di The French Dispatch (figura, la sua, ispirata ad Harold Ross, fondatore del New Yorker); Timothée Chalamet è uno studente rivoluzionario di nome Zeffirelli; Léa Seydoux è una guardia carceraria di nome Simone, incaricata di sorvegliare Moses Rosenthaler, un artista incarcerato impersonato da Benicio del Toro; Jeffrey Wright è un corrispondente del giornale che si occupa di food; Adrien Brody è Julian Cadazio, un commerciante d'arte. All'interno del French Dispatch lavorano poi cronisti come Frances McDormand, Elisabeth Moss, Owen Wilson, Tilda Swinton, Fisher Stevens, e Griffin Dunne.

Costato 25 milioni di dollari, il nuovo film di Wes Anderson dovrebbe debuttare al prossimo Festival di Cannes in anteprima mondiale. L'uscita nelle sale americane è fissata per il 24 luglio.