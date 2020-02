The Walking Dead 10: l'episodio ispirato a The Descent e il rating SVL

The Walking Dead 10: l'episodio ispirato a The Descent e il rating SVL

Potrebbe essere un "tu" o un "voi", visto che parla in inglese. Però ci dicono altro: vediamo Judith (Cailey Fleming) in lacrime.

Riuscire a vedere la luce attraverso l'oscurità: parla di questo il nuovo trailer di The Walking Dead 10 che, attraverso la voce di Alpha (Samantha Morton), ci parla degli eventi che ci aspettano al ritorno della serie, dal 24 febbraio in prima assoluta su FOX.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok