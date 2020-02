Aladdin, il sequel è ufficialmente in lavorazione

Cinema

di Giuseppe Benincasa - 13/02/2020 09:00

Il tappeto magico tornerà a presto a volare: al via la pre-produzione di Aladdin 2!

Dopo il grande successo del reboot live-action di Aladdin, distribuito in Italia dal 22 maggio 2019, Disney ha dato il via al sequel del film, affidando la sceneggiatura a John Gatins e Andrea Berloff.

Gatins ha firmato nel 2017 la sceneggiatura del film live-action sui Power Rangers e nel 2013 si è guadagnato la nomination al premio Oscar per la Miglior sceneggiatura originale per il film Flight, diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Denzel Washington (anch'egli nominato all'Oscar).

Berloff nel 2019 ha scritto e diretto Le regine del crimine con Melissa McCarthy ed Elisabeth Moss. Come Gatins, ha ricevuto una nomination all'Oscar per la Miglior sceneggiatura originale (scritta in collaborazione con Jonathan Herman, S. Leight Savidge e Alan Wenkus) per il film Straight Outta Compton, diretto da F. Gary Gray.

Secondo quanto riportato dal sito americano Variety, Aladdin 2 (titolo non ufficiale) è in fase di sviluppo iniziale, anche se si parla del progetto da mesi e i produttori dovrebbero aver trovato il modo migliore per raccontare una nuova magica storia.

Saranno ancora Dan Lin e Jonathan Eirich, che hanno prodotto il primo film, ad occuparsi della produzione del progetto attraverso la loro etichetta Rideback, con la produzione esecutiva di Ryan Halprin.

Secondo la fonte, i produttori hanno espresso la volontà di coinvolgere nuovamente i protagonisti Will Smith, Mena Massoud e Naomi Scott ma le trattative inizieranno solo dopo che la sceneggiatura sarà pronta.

Inoltre, è bene specificare che il sequel di Aladdin è un progetto destinato alla distribuzione cinematografica.

Basato sul classico animato del 1992, il film diretto da Guy Ritchie del 2019 è stato un successo enorme, diventando il quarto adattamento live-action Disney a superare, al box-office, la soglia mondiale del miliardo di dollari. In questo olimpo da blockbuster vi sono anche Il Re Leone, La Bella e la Bestia e Alice nel Paese delle Meraviglie.

Il classico d'animazione originale ha avuto due sequel, usciti direttamente in Home Video, dal titolo Il ritorno di Jafar e Aladdin (1994) e il re dei ladri (1996). Per chi se lo stesse chiedendo, è già stato specificato dalle fonti di Variety che Aladdin 2 sarà completamente originale e non basato sulle trame già viste dei sequel in versione animata.

Come precedentemente trapelato, l'universo di Aladdin si espanderà anche con uno spin-off basato sul Principe Anders (interpretato da Billy Magnussen). Questo progetto è previsto in uscita sulla piattaforma Disney+, che sarà attiva in Italia dal 24 marzo 2020.

Per rimanere aggiornati su Disney+ è possibile iscriversi sul sito ufficiale.