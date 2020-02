Cinema

La sceneggiatura in questione è stata realizzata da Ben Schwartz per Adam McKay e Seth Rogen, ma probabilmente non sarà mai realizzata.

Nella lunghissima lista dei film per ragazzi degli anni '80 diventati nel tempo cult indimenticabili, I Goonies occupa senza dubbio una delle posizioni più alte. La pellicola, scritta da Chris Columbus su un'idea di Steven Spielberg e diretta da Richard Donner è uno dei classici più importanti dell'epoca, un carissimo ricordo d'infanzia per tantissimi ragazzi. Nonostante questo grande successo e questa forte influenza sulla cultura popolare, il film non ebbe mai dei veri e propri sequel, nonostante i ripetuti tentativi del regista originale e non solo.

Sembra infatti che anche Seth Rogen e Adam McKay (regista di Anchorman - La leggenda di Ron Burgundy e La grande scommessa) abbiano fatto un tentativo di produrre un progetto di questo tipo. A rivelarlo è Ben Schwartz, attualmente nelle sale come doppiatore del protagonista in Sonic - Il film, che ha spiegato di aver anche preparato una sceneggiatura per questo film.

In questa pellicola, avremmo seguito le avventure di un gruppo di persone che dopo aver vissuto un'avventura incredibile da ragazzi non sono riusciti a diventare adulti realizzati. Questo li spinge a ritrovarsi, per fare un secondo tentativo e mettersi alla ricerca di quel fantastico tesoro che avevano cercato di riportare alla luce nell'infanzia, senza riuscirci. Nonostante i richiami evidenti tuttavia, non si tratterà di un vero e proprio sequel de I Goonies, considerato anche il disinteresse del cast originale a tornare in un progetto del genere, più volte manifestata.

Schwartz sta infatti parlando di 79ers, commedia diretta dalla regista di Giù le mani dalle nostre figlie Kay Cannon annunciata lo scorso anno. Già allora si parlava di Seth Rogen e Adam McKay come possibili produttori insieme a Will Ferrell, sebbene fosse ancora una decisione in via di definizione. Lo script originale era all'epoca passato nelle mani di Dylan Meyer, che negli ultimi mesi si sarebbe occupato di rifinirlo. Finora non ci sono stati grossi sviluppi in merito, ma magari ora che Schwartz l'ha riportato al centro dell'attenzione potrebbe iniziare a muoversi qualcosa. Chissà che nelle prossime settimane non arrivino i primi rumor sul casting...

Voi cosa ne dite? Vi piacerebbe un progetto di questo tipo, che funga da sequel spirituale di un cult indimenticabile come I Goonies? E quali attori vorreste vedere nei panni di queste versioni alternative dei mitici protagonisti del film di Richard Donner?

Nel frattempo, è arrivata la notizia che una serie TV legata a I Goonies è effettivamente in arrivo... ma non è proprio quello che il pubblico potrebbe aspettarsi, trattandosi di qualcosa a metà tra un omaggio e un revival.

