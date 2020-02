TV News Criminal Minds

13/02/2020

Lo sviluppo romantico e inatteso fra JJ e Spencer Reid. La voglia di rendere omaggio ai fan. Il bisogno di guardare avanti, dal punto di vista personale e professionale. Ecco cosa ci aspetta nel finale di serie di Criminal Minds.

La domanda è stata molto precisa: TvLine ha intervistato A.J. Cook, interprete di Jennifer "JJ" Jareau in Criminal Minds, a partire dallo sviluppo romantico che ha coinvolto il suo personaggio e quello di Matthew Gray Gubler - il dottor Spencer Reid - nello scorso finale di stagione.

I due veterani del cast sono stati protagonisti di una confessione di JJ, sposata e madre di due figli, che sotto minaccia armata ha scelto di svelare a Reid il suo amore per lui. Un amore che la donna, da sempre, faceva coesistere con la sua vita insieme a Will (Josh Stewart) e ai loro bambini.

Io credo che questa scelta non abbia fatto altro che aumentare la verosimiglianza del personaggio: JJ, in fondo, non fa che rappresentare lo stesso amore inespresso che molte persone provano, nella vita reale, per i loro colleghi.

Vediamo cosa ne pensa la sua interprete:

Ebbene, è stato sicuramente un atto di bilanciamento. Avevo così tanta ansia per tutta la questione fin dall'inizio, ma mi sono solo fidata e penso che abbia funzionato davvero bene. Dopo aver fatto una serie così a lungo come abbiamo fatto noi, mi sento come se in qualche modo ci fossimo guadagnati il diritto di arrivare a quel punto, anche se non è ciò che facciamo di solito. È stata una svolta davvero interessante, e ha sicuramente fatto crescere entrambi i nostri personaggi nelle aree in cui avevano bisogno di crescere. È quella cosa della "cotta segreta" o qualunque cosa sia, o l'intimità e l'amicizia tra quei due e le linee che si confondono nel mezzo, dove le cose dovevano essere dette. E ora stanno meglio per questo. A volte, devi lasciar andare qualcosa per farlo tornare davvero a casa, quindi penso che sia stato davvero coraggioso farlo, da parte dei nostri scrittori.

Non fa una piega: il rischio che finisse per sembrare una mossa disperata c'era, ma gli sceneggiatori sono stati così bravi da trasformarla in un'occasione di crescita e riflessione.

E finirà in un altro modo.

Riguardo all'imminente finale di serie, mentre sappiamo già che rivedremo alcune vecchie glorie nei due episodi finali, l'attrice ha fatto delle anticipazioni su decisioni private e famigliari che coinvolgeranno JJ ed Emily Prentiss, interpretata da Paget Brewster:

In effetti entrambe le donne, Prentiss e JJ, devono affrontare grandi decisioni di vita per quanto riguarda lavoro e carriera, famiglia e amore. Soprattutto dopo tutto il dramma e la situazione di JJ/Reid, penso che JJ stia davvero facendo un passo indietro e guardando la sua vita. Sta valutando l'idea di andarsene.

Già, perché dopo 15 anni Criminal Minds finirà, ma non le vite dei personaggi. La BAU continuerà a lavorare, presumiamo. Ma qualcosa, al suo interno, potrebbe cambiare profondamente. Io mi aspetto un finale di serie molto dignitoso e rispettoso del pubblico che ha seguito per oltre 320 episodi le avventure dei protagonisti.

CBS Studios Criminal Minds: Reid, Prentiss e JJ nell'episodio 15x03

Secondo A.J. Cook, si tratterà di un finale molto nostalgico:

È molto nostalgico. Per me è un po' come un annuario, o un libro lungo 15 anni. Il modo per metterlo davvero in prospettiva è che siamo andati tutti all'asilo insieme e ora ci siamo diplomati al liceo. È come se andassimo al college e per concludere nel migliore dei modi tutte le esperienze che abbiamo vissuto in quel periodo di tempo dobbiamo affrontare una cosa molto difficile da fare.

Ci saranno gli omaggi ai fan di lunga data, con il ricordo dei protagonisti che si sono avvicendanti nel corso degli anni.

Ci saranno decisioni personali e professionali per molti dei personaggi, non solo per JJ e Prentiss.

Ci sarà la conclusione della storia Everett Lynch, lo sappiamo da tempo, e un addio che dovrà essere degno di questo nome.

Ci saranno lacrime e sorrisi. E noi saremo lì, ad assistervi. Ogni venerdì alle 21.05 su FoxCrime.