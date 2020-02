Fantasy Island è al cinema: trailer finale e clip di anteprima

Cinema

di Giuseppe Benincasa - 13/02/2020 12:19 | aggiornato 13/02/2020 12:23

Non tutte le vacanze sono rilassanti...

Dai produttori di Scappa - Get Out e di Auguri per la tua morte, esce oggi 13 febbraio 2020 al cinema Fantasy Island.

Il film a tinte thriller/horror attinge dalle idilliache, romantiche e divertenti atmosfere della serie TV degli anni ’70 (in Italia con il titolo Fantasilandia), per trasportare il pubblico e gli ospiti dell'isola in una vacanza incredibilmente inquietante.

Infatti, quando i protagonisti della storia giungono in una magnifica isola tropicale, vengono ammaliati dall'idea di poter realizzare il loro più ardente desiderio. Ma questo sfuggirà al loro controllo, trasformandosi in un incubo ad occhi aperti.

Il trailer, che apre questo articolo, è abbastanza chiaro sulla trama del film ma conoscendo le produzioni BlumHouse, ci si può aspettare qualche sorpresa da un momento all'altro e in più, il finale non è mai scritto fino alla fine dei titoli di coda.

Le clip di anteprima

La prima clip, qui sotto, mostra Michael Peña, nei panni di Mr. Roarke, che invita Maggie Q, nel ruolo di Elena, a cambiare il passato e a non avere più rimorsi. Questi, come li chiama lui, sono una malattia che va estirpata e su Fantasy Island tutto è possibile: basta aprire una porta e rivivere la propria fantasia come se fosse reale.

La seconda clip, qui sotto, mostra ciò che presumibilmente accade prima della scena mostrata nel trailer in cui il personaggio di Melanie (interpretato da Lucy Hale) si vendica di una ragazza che la bullizzava a scuola (28esimo secondo del trailer che apre questo articolo).

Mr. Roarke, che nella serie TV originale era interpretato da Ricardo Montalbán, invita Melanie a entrare in ascensore e dare il via alla sua fantasia: sarà capace di andare fino in fondo?

Fantasy Island è diretto da Jeff Wadlow, già regista dell'horror Obbligo o verità e del supereroistico Kick-Ass 2. Inoltre, Wadlow è lo sceneggiatore del film e del prossimo atteso cinecomic Bloodshot con Vin Diesel.

Per quanto riguarda il cast, Peña è famoso per il suo ruolo nel Marvel Cinematic Universe di Luis (amico e collaboratore di Ant-Man). Maggie Q ha recitato nella saga cinematografica di Divergent ed è famosa per il ruolo di Nikita nella serie omonima, iniziata negli Stati Uniti nel 2010. Lucy Hale ha già recitato con il regista Wadlow nel film Obbligo o verità del 2018.