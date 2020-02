Nostalgia, parola fondamentale del vocabolario cinematografico e seriale moderno. La nostalgia ha una presa fortissima sullo spettatore, che ha la possibilità di entrare ancor più in connessione con i personaggi sullo schermo. Ne Gli anni più belli di Gabriele Muccino la nostalgia non passa tanto dal racconto di quattro decadi di storia italiana, quanto dal rapporto d’amicizia che lega i protagonisti, un gruppo di amici interpretati da Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria e (al suo convincente esordio sul grande schermo) Emma Marrone.

Durante l’anteprima romana del film abbiamo incontrato il cast e con loro abbiamo discusso delle reminiscenze dell’adolescenza, quei dettagli che il film ha suscitato in loro durante la lavorazione. Per Claudio Santamaria i balli lenti di una volta:

I lenti alle feste, con la canzone tratta dal film Il Tempo delle Mele. In quelle feste per scherzo si passava da Il Tempo delle Mele alle canzoni rock, giusto per creare un po’ di sano imbarazzo e per spezzare lo sdolcinamento delle coppie che ballavano. I lenti? Non penso esistano più, specie alle feste dei ragazzi, ed è un peccato, quei momenti per noi hanno segnato il primo avvicinamento con le ragazze, rappresentano la prima forma di romanticismo.