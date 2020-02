FumettiTV News

di Silvio Mazzitelli - 13/02/2020 08:54 | aggiornato 13/02/2020 08:59

A fine febbraio arriverà su Amazon Prime Video una serie TV dedicata al giovane Eikichi Onizuka, colui che diventerà il famoso GTO, Great Teacher Onizuka.

Molti di voi cresciuti con l’MTV Anime Night ricorderanno il divertente GTO – Great Teacher Onizuka, anime che ha avuto un discreto successo anche nel nostro paese, facendo diventare il folle Onizuka, professore ex teppista un idolo per molti. Il successo della serie era dovuto non solo all’umorismo sopra le righe, ma anche a una certa critica sociale al sistema scolastico giapponese e tutte le sue ombre messe in luce dall’improbabile professore.

In realtà prima di GTO, l’autore Tohru Fujisawa aveva realizzato il manga Shonan Junai Gumi, prequel che narra degli anni da teppista adolescente di Onizuka, ossia quando è nata la leggenda dell’invincibile duo Onibaku.

Recentemente è arrivata la notizia che il servizio di streaming Amazon Prime Video trasmetterà dal prossimo 28 febbraio una serie TV live-action dedicata proprio a Shonan Junai Gumi come una delle sue serie original. Questa vedrà nel cast gli attori Kanichiro nei panni di Eikichi Onizuka e Daichi Kaneko invece come Ryuji Danma. La serie è diretta da Eiji Uchida insieme a Yusaku Matsumoto e Nobuhiro Suzumura. La band T-BOLAN suonerà la canzone d’apertura chiamata Hanashitakunai (non voglio lasciarti andare). Possiamo già vedere un primo trailer della serie.

HD Amazon

Attualmente non sappiamo ancora se la serie sarà distribuita in tutto il mondo già dal prossimo 28 febbraio, ma in passato Amazon Prime Video ha rilasciato, in tutti i paesi in cui il servizio è disponibile, degli anime in contemporanea con il Giappone già sottotitolati.

Shonan Junai Gumi è un manga di Tohru Fujisawa disegnato dall’autore tra il 1990 e il 1996 per un totale di 31 volumi. Dal 1997 l’autore ha poi creato GTO – Great Teacher Onizuka che ha consacrato il personaggio nel panorama dei manga in tutto il mondo. Questo prequel, tra il 1995 e il 1997, ha ricevuto un adattamento animato di 5 puntate e un passato live-action sempre di 5 episodi.

HD Tohru Fujisawa/Kodansha

Cosa ne pensate dell’arrivo di una serie TV dedicata al giovane Eikichi Onizuka, la guarderete su Prime Video?

Fonte: Animenewsnetwork