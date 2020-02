I Goonies tornano con una serie TV (ma non come pensi)

TV News

di Silvia Artana - 13/02/2020 10:20 | aggiornato 13/02/2020 10:24

I Goonies stanno per tornare! Ma il progetto non ha nulla a che fare con i rumor di un sequel. La storia di Mikey e compagnia sarà il fil rouge di una serie TV in cui tre studenti vogliono realizzare un remake del film.

Negli ultimi tempi, si è parlato molto de I Goonies. Il film cult di Richard Donner ha compiuto 35 anni ed è tornato al cinema in una speciale versione 4K Ultra D. Ma soprattutto, i suoi protagonisti hanno discusso più di una volta della possibilità che la storia di Mikey e compagnia abbia un sequel. I fan sono divisi sulla prospettiva, ma adesso sembra proprio che dovranno farci i conti.

Come scrive The Hollywood Reporter (THR), Fox Television ha ordinato l'episodio pilota di una serie TV, che racconta la storia di un'insegnante supplente che aiuta tre suoi alunni a realizzare un remake del loro film preferito, ovvero I Goonies. Il progetto vede coinvolti Warner Bros. TV, l'acceleratore per lo sviluppo di contenuti SideCar di Fox Entertainment e Amblin TV, che hanno ingaggiato Sarah Watson (Parenthood, Pure Genius, The Bold Type) per scrivere la sceneggiatura.

Dunque, sembra che i fan non avranno a che fare né con un sequel, né con un reboot. Bensì con una sorta di omaggio alla celebre pellicola, che fa della finzione de I Goonies il motore degli eventi che accadono in (una nuova) realtà.

Ma come sarà l'atmosfera della serie? THR ha condiviso la sinossi ufficiale, che rivela qualche dettaglio in più:

Dopo avere fallito a New York e con un pesante segreto con sé, Stella Cooper torna nella sua città natale, un centro dell'industria automobilistica in crisi, come insegnante supplente. La donna trova ispirazione, speranza e in ultima istanza redenzione quando accetta di aiutare tre studenti che inseguono il sogno di lavorare nel cinema realizzando un remake 'scena per scena' incredibilmente ambizioso di uno dei loro film preferiti, I Goonies.

Se il pilota avrà semaforo verde, la serie mostrerà come la passione dei tre studenti sarà di ispirazione a una città che ha un "disperato bisogno di speranza", attraverso una vicenda che è una "lettera d'amore al potere del cinema, dello storytelling e dei sogni".

L'episodio zero sarà diretto da Greg Mottola (Suxbad - Tre menti sopra il pelo, Le spie della porta accanto), che sarà anche produttore esecutivo insieme a Gail Berman di SideCar, Lauren Shuler Donner, Richard Donner e Justin Falvey e Darryl Frank di Amblin TV.

Al momento, non ci sono informazioni sul cast. Ma la sensazione è che non tarderanno ad arrivare novità. Restate sintonizzati, se non volete perderne nessuna e... da fan de I Goonies, siete curiosi di scoprire se l'omaggio al cult del 1985 diventerà ancora più nostalgico con la partecipazione di qualche star del film.