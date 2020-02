Celebrity

13/02/2020

Joe Jonas e Sophie Turner diventeranno genitori! A quanto pare, la star di Game of Thrones e il cantante sono in attesa del primo figlio.

Bebè in arrivo per Joe Jonas e Sophie Turner! Nelle scorse ore, JustJared ha lanciato la clamorosa indiscrezione, secondo cui la coppia è in attesa del primo figlio. Una non meglio precisata fonte ha spiegato al sito che i due hanno scelto di tenere un basso profilo, tuttavia non possono contenere l'eccitazione e la felicità di chi sta loro accanto (e forse si è lasciato scappare qualcosa):

La coppia sta cercando di tenere la notizia sotto silenzio, ma gli amici e la famiglia sono super entusiasti per loro.

Un altro insider ha rivelato che la star di Game of Thrones sta facendo molta attenzione alla scelta dei look, proprio per non dare adito a rumor:

Sophie sceglie abiti per il red carpet e la quotidianità che mascherano i cambiamenti del suo corpo.

Da Joe e Sophie e dal loro entourage non è arrivata nessuna conferma. In compenso, E! News ha raccolto altre informazioni. A quanto pare, l'attrice britannica sarebbe al quarto mese e lei e il marito sarebbero "estremamente eccitati" anche se la gravidanza è all'inizio. Un sentimento condiviso dai loro cari:

Lo hanno detto di recente alle rispettive famiglie e tutti sono in estasi e incredibilmente felici per loro.

Come suggerisce il sito, probabilmente Joe e Sophie hanno dato la notizia ai genitori di lei durante la tappa nel Regno Unito del tour Happiness Begins dei Jonas Brothers, che si concluderà il 22 febbraio a Parigi.

In un altro articolo, E! News scrive che, dopo l'ultima tappa, la coppia e il clan Jonas andranno a Las Vegas, dove Joe e i suoi fratelli terranno uno spettacolo fisso a partire da aprile. Invece, Sophie è attesa nella nuova serie TV di Quibi, Survive, basata sul romanzo con lo stesso titolo di Richard Abate.

Joe e Sophie hanno iniziato a frequentarsi nel 2016 e da allora la loro storia ha proceduto con il vento in poppa. I due si sono sposati a sorpresa a Las Vegas l'1 maggio 2019 e il 29 giugno hanno replicato con una cerimonia in grande stile a Carpentras, in Provenza.

La coppia appare super innamorata e affiatata e condivide spesso e volentieri istantanee del proprio amore da favola sui social. Ma la presenza online non deve trarre in inganno. Joe e Sophie sono molto riservati (del resto, la vicenda della gravidanza lo conferma) e, in una intervista a Glamour, l'attrice ha rivelato che l'incontro con il marito ha cambiato profondamente la sua vita:

Credo che per lungo tempo non ho avuto reale consapevolezza di me stessa. [...] Gran parte della felicità che provo adesso ha a che fare con l'uomo del quale sono innamorata, che mi ama più di quanto ami sé stesso e che vuole vedermi trovare la mia felicità. Questa è stata probabilmente la cosa che più di tutte mi ha spinto a scoprire chi sono e a trovare la mia felicità in cose diverse dalla recitazione.

Auguri a Joe e Sophie per la loro nuova avventura!

