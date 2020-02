Neopets: in arrivo la serie animata ufficiale basata sui personaggi

TV NewsAnimazione

di Marcello Paolillo - 13/02/2020 09:26 | aggiornato 13/02/2020 09:29

I Neopets, le creature virtuali nate nel 1999 da un'idea di Adam Powell e Donna Williams, avranno presto la loro serie animata ufficiale.

Beach House Pictures ha annunciato che svilupperà uno show basato sui Neopets, insieme a Blue Ant Studios. L'accordo con JumpStart Games (detentrice dei diritti sullo sfruttamento dei personaggi dopo la cessione da parte di Viacom nel 2014), prevede la creazione di nuove creature e storie (via Kidscreen).

La casa di produzione sarebbe ora alla ricerca di partner commerciali e televisivi con cui dare il via alla produzione dello show (i cui dettagli sono al momento alquanto scarsi).

Neopets TV show? It’s happening. Read more about our collaboration with Beach House Pictures and what we have planned for this new project! https://t.co/dnm4y5VBYa pic.twitter.com/1DpofXx3m8 — Neopets (@Neopets) February 10, 2020

Donovan Chan, direttore creativo di Beach House Pictures, ha dichiarato:

Il franchise è particolarmente amato dai ragazzi cresciuti negli anni '90, i fan l'hanno identificato come uno spazio divertente e sicuro che ora vogliamo portare a una nuova generazione di bambini. È raro imbattersi in una proprietà di tale portata globale, con un DNA che definirei storico, ma è anche terreno inesplorato per i vari team creativi visto che ad oggi non esiste una serie a loro dedicata.

Ricordiamo che i Neopets sono delle creature nate nel 1999 da un'idea di Adam Powell e Donna Williams, abitanti del mondo virtuale di Neopia, una vera e propria "community online" dedicata ai più giovani. Esistono numerose specie di Neopet (ufficialmente se ne contano 54), differenti per quanto riguarda forma, dimensione e colori.

Nel sito ufficiale è possibile affrontare un gran numero di minigiochi grazie ai quali i giocatori possono accumulare i cosiddetti "Neopunti" da spendere in cibo, oggetti e accessori per le proprie creature. Ovviamente ai vari utenti è dato anche modo di interagire tra loro, grazie alla presenza di vere e proprie gilde o via Neomail (una servizio di posta elettronica tematica).

Spesso identificati come un mix tra i ben più celebri Pokémon e i Tamagotchi, i Neopets sono stati protagonisti anche di alcuni videogiochi, come Neopets Puzzle Adventure, pubblicato in Europa a maggio 2009.

Particolarmente diffusi negli Stati Uniti, Canada, Australia e Singapore, in Italia i personaggi creati da Powell e Williams non hanno mai guadagnato grande popolarità (perlomeno fino ad ora).