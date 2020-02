P.S. I Love You: il sequel del film con Hilary Swank è in arrivo

CinemaLibri

di Rina Zamarra - 13/02/2020 10:34 | aggiornato 13/02/2020 10:39

La casa di produzione di P.S. I Love You ha acquistato i diritti del libro sequel di Cecelia Ahern: ci sarà un secondo capitolo del film con Hilary Swank.

P.S. I Love You avrà un sequel. La notizia è ufficiale, visto che la casa di produzione Alcon Entertainment ha acquistato i diritti del romanzo sequel di P.S. I Love You.

La scrittrice Cecelia Ahern, infatti, ha finalmente dato alle stampe il suo secondo romanzo con protagonista Holly. Il nuovo lavoro si intitola Postscript ed è stato già pubblicato in Gran Bretagna e in Irlanda. Negli Stati Uniti, invece, dovrebbe arrivare in libreria ad aprile 2020.

I fan di Cecelia Ahern sapranno sicuramente che il libro è uscito anche in Italia nell’autunno del 2019, con il titolo Il club P.S. I Love You.

Il romanzo è ambientato esattamente 7 anni dopo la morte di Gerry. Sono passati, invece, 6 anni da quando Holly (Hilary Swank nel film) ha letto l’ultima lettera del marito.

Come ricorderete, Holly ha perso Gerry in P.S. I Love You. L’amore sconfinato per la moglie, però, ha indotto Gerry (Gerard Butler nel film) a lasciarle una serie di lettere, che terminano tutte con la frase che dà il titolo al film e al libro.

Nel romanzo sequel, Holly è andata avanti con la sua vita ed è riuscita a trovare finalmente un po’ di serenità. Il suo equilibrio, però, viene incrinato da una richiesta della sorella, che la invita a parlare delle lettere di Gerry nel suo podcast.

Holly accetta con riluttanza e all’improvviso si ritrova catapultata nuovamente nel passato. La storia di Gerry ha ispirato la nascita di uno strano club, di cui fanno parte una serie di malati che vorrebbero emulare il marito per dire addio ai loro cari.

Holly finisce per decidere di aiutare queste persone a scrivere le parole di addio indirizzate a familiari e amici. Dando voce a tante storie diverse, Holly si ritroverà a riflettere sulla sua vita e suoi suoi desideri.

Questa è la trama di Il club P.S. I Love You che dovrebbe diventare un film, prodotto sempre da Alcon Entertainment.

Al momento non si sa nulla sul progetto cinematografico. Non sono trapelate informazioni neppure sul cast.

Hilary Swank tornerà a vestire i panni di Holly? E ci saranno anche Lisa Kudrow, Kathy Bates e Harry Connick Jr.?

Per saperlo dovrete aspettare i prossimi rumor sul progetto.