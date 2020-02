Rick Moranis tornerà per il sequel di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi

Cinema

di Giuseppe Benincasa - 13/02/2020 09:54 | aggiornato 13/02/2020 09:58

Quello di Rick Moranis sarebbe un clamoroso e amato ritorno!

L'autorevole sito americano Variety ha confermato che Rick Moranis riprenderà il suo ruolo di Wayne Szalinski nel nuovo sequel di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi.

Una notizia che era nell'aria già da un po', anche se Disney non ha mai confermato una trattativa con l'attore per il sequel/reboot dell'ormai film cult del 1989. Quindi, ora si aspetta l'ufficializzazione e/o una dichiarazione dell'attore su questo clamoroso ritorno davanti la macchina da presa.

Rick Moranis, infatti, aveva abbandonato le luci della ribalta a causa della prematura morte della moglie, causata da un cancro al seno nel 1991, per dedicarsi ai due figli.

In Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi del 1989, Moranis ha interpretato il padre di famiglia, scienziato e un po' pasticcione, Wayne Szalinski. Nel film, uno dei suoi esperimenti rimpicciolisce accidentalmente i suoi figli e quelli dei vicini, inizia così una divertente avventura in un mondo conosciuto, che però si trasforma in un ambiente ostile e pericoloso tra insetti improvvisamente giganti e oggetti prima innocui, ora letali.

Nel nuovo sequel, Moranis tornerà nel suo ruolo (forse di nonno?), dove il protagonista dovrebbe essere uno dei suoi figli, ovvero un adulto Nick, interpretato da Josh Gad.

Nella sua brillante carriera, l'attore di origini canadesi ha trovato il successo al cinema con Ghostbusters nel 1984, per poi essere protagonista di film importanti e diventati dei cult. Moranis, da attore comico quale era, ha recitato per la regia di Walter Hill in Chi più spende... più guadagna! al fianco del duo comico formato da Richard Pryor e John Candy.

Ha fatto parte del grande cast, al fianco di Steve Martin, del film La piccola bottega degli orrori diretto da Frank Oz e ha recitato, diventando un personaggio indelebile nella mente dei fan, nel film Balle Spaziali, ovvero la geniale parodia di Mel Brooks su Star Wars.

Di quest'ultimo film, potete vedere un estratto qui sotto. Si tratta del momento in cui viene introdotto il personaggio di Lord Casco (parodia di Darth Vader), interpretato da Moranis.

Secondo le fonti di Variety, Joe Johnston (già regista del primo capitolo) tornerà alla regia, con Todd Rosenberg pronto a scrivere la sceneggiatura del film, destinato a essere distribuito nelle sale (e non solo su Disney+, come si era ipotizzato all'inizio).

Il nuovo sequel di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi servirà, probabilmente, per introdurre nuovi personaggi e dare vita a una serie di avventure rocambolesche all'interno della famiglia Szalinski.

Il nuovo progetto si aggiunge a due sequel datati 1992 e 1997, a un cortometraggio del 1994 e a una serie televisiva (prima di Rick Moranis) andata in onda negli Stati Uniti dal 1997 al 2000.