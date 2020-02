Cinema

di Elena Arrisico - 13/02/2020 08:38 | aggiornato 13/02/2020 08:42

Dopo l'epico selfie agli Oscar 2014 che vedeva insieme Bradley Cooper, Jennifer Lawrence e altre star di Hollywood, arriva quello di Charlize Theron agli Oscar 2020. Nello scatto, oltre all'attrice, anche Tom Hanks, Salma Hayek, Rami Malek e altri.

Ricordate il selfie agli Oscar 2014 che ritraeva insieme Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Julia Roberts, Angelina Jolie, Brad Pitt, Jared Leto, Meryl Streep, Kevin Spacey ed Ellen DeGeneres? Bene… anche quest’anno, gli Oscar hanno avuto il loro epico selfie. A scattare, stavolta, non è stato Cooper, ma Charlize Theron che ha condiviso la foto sul proprio profilo Instagram.

Ottima compagnia.

Riconoscete le star nello scatto? Oltre a Charlize e alla bella mamma Gerda Jacob Aletta Martiz, ci sono Tom Hanks e la moglie Rita Wilson, Salma Hayek, Regina King e Rami Malek. Sullo sfondo, si notano anche Quentin Tarantino e Keanu Reeves.

I selfie caricati dall’attrice di Bombshell sono, in realtà, due: il secondo – visionabile cliccando sulla freccia a destra – è quello con la mamma, che l’ha accompagnata agli Oscar 2020. Com’era facile prevedere, i due scatti sono stati inondati di like e commenti da parte dei fan.

Una serata indimenticabile, sebbene Charlize non abbia vinto come miglior attrice protagonista per Bombshell, che si è comunque aggiudicato una statuetta per il miglior trucco e acconciatura: il premio come miglior attrice è, infatti, andato a Renée Zellweger per il suo ruolo in Judy.

Bombshell racconta una storia vera, quella di una delle più note conduttrici televisive americane, Megyn Kelly (Charlize Theron), che ebbe il coraggio di accusare di molestie sessuali Roger Ailes. Nel cast, anche Nicole Kidman nel ruolo di Gretchen Carlson e Margot Robbie in quello di Kayla Pospisil. L’uscita di Bombshell, nelle sale cinematografiche italiane, è prevista per il 26 marzo 2020.

Nata in Sudafrica, Charlize Theron ha spesso raccontato della sua infanzia difficile. All’età di quindici anni, ha assistito alla morte del padre per mano della madre: l’uomo, alcolizzato, era spesso violento sia con Charlize che con la madre, che si vide costretta a difendersi e fu per questo scagionata dall'accusa di omicidio. Oggi, l’attrice naturalizzata statunitense è mamma di due bambini adottati: Jackson e August.

Che dire? Meglio il selfie scattato da Bradley Cooper o quello di Charlize Theron?