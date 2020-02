TV News

di Federica Lucia - 13/02/2020 09:32 | aggiornato 13/02/2020 09:37

Continueremo a seguire i consigli sul sesso di Otis e Maeve e a vederne gli effetti sugli adolescenti di Moordale. A rivelarlo è il preside Groff in persona in un simpatico ed enigmatico video.

Non abbiamo dovuto attendere molto per la conferma di una terza stagione della famosa serie Sex Education. Per fortuna Netflix non ha tenuto i fan di Otis e Maeve col fiato sospeso troppo a lungo, annunciando con un video insolito l'arrivo di nuovi e bizzarri episodi.

A farci da visita guidata in un improbabile museo nel Liceo Moordale è l'attore Alistair Peitre, il freddo e inadeguato preside Groff. Ogni dipinto raffigura un personaggio fisso del cast di Sex Education e le questioni in sospeso lasciate nel finale più che mai aperto dell'ultimo episodio. E per scoprire che cosa ne sarà di Eric e Adam o di Jean e la sua gravidanza, l'odiato preside ci rimanda al prossimo anno con la terza stagione della serie.

Non abbiamo altre informazioni circa l'inizio delle riprese o sull'ipotetica data di distribuzione sulla piattaforma, ma almeno potremo stare tranquilli che - probabilmente - nel 2021 torneremo ad ascoltare i consigli sul sesso di Otis Milburn.

La serie britannica, nata da un'idea di Laurie Nunn e diretta da Kate Herron e Ben Taylor, ha avuto un enorme successo già dalla prima stagione trasmessa su Netflix nel 2019. Con oltre 40 milioni di visualizzazioni nelle prime quattro settimane dal suo arrivo sulla piattaforma, Sex Education si piazza tra le serie a marchio Netflix più viste del momento.

Ma di cosa parla Sex Education da essere così attuale e di tendenza?

La serie narra le vicende di Otis Milburn - adolescente socialmente inadeguato - del difficile e ingombrante rapporto con la madre - scrittrice e terapista del sesso - e della sua vita sociale nel Liceo Moordale.

Il lavoro materno inibisce Otis sull'aspetto pratico, ma lo rende teorico del sesso molto sensibile ed esperto. Tale dote viene notata anche da Maeve, ragazza diffidente e chiusa del liceo, che decide di creare una clinica del sesso a pagamento, per aiutare i compagni di scuola - con numerosissimi problemi legati al sesso - e guadagnare qualche soldo.

A fare da contorno ci sono Eric - il migliore amico di Otis - Aimee - la migliore amica di Maeve - il bullo introverso Adam, il campione di nuoto Jackson e tanti altri liceali problematici.

HD Netflix

La serie, giunta alla sua seconda stagione e adesso rinnovata per una terza, si è evoluta insieme ai personaggi e alle loro storie, toccando temi sempre più delicati e attuali. Oltre alla storia convincente e credibile, il merito del successo di Sex Education va attribuito al cast scelto.

Il protagonista Otis ha il volto di Asa Butterfield, mentre la mamma sessuologa è la ben nota Jillian Anderson. Completano il cast i bravissimi e giovanissimi Ncuti Gatwa, Emma Mackey, Connor Swindells e Kedar Williams-Stirling.

Dovremo sicuramente attendere almeno il 2021 per scoprire come andrà a finire tra i nostri protagonisti, ma adesso siamo sicuri che avremo le nostre risposte. Nel frattempo vediamo come li abbiamo lasciati nel finale di stagione.

Dove eravamo rimasti?

Nella seconda stagione Otis aveva iniziato una storia con Ola, figlia di Jacob fidanzato di Jean (madre di Otis). Già questo sarebbe stato sufficiente a complicare la vita del nostro sfortunato sessuologo, ma ad aggiungere altra carne al fuoco ci ha pensato Maeve nel momento in cui si è resa conto di provare un sentimento per Otis.

Com'era prevedibile Otis e Ola interrompono la relazione - lei scopre addirittura di essere pansessuale - e alla fine il nostro protagonista trova il coraggio di dichiarare il suo amore a Maeve in un lungo messaggio in segreteria.

A complicare le cose - e a darci dunque tanto materiale per fantasticare sulla terza stagione - ci pensa il vicino di casa dell'ingenua Maeve che cancella il messaggio dal suo telefono. Riusciranno a dichiarare i rispettivi sentimenti i due piccioncini?

Nel frattempo passiamo a Eric e Adam, che finalmente hanno superato le rispettive paure e sono usciti allo scoperto con tutto il loro amore, ma quanto durerà? Adam farà soffrire di nuovo il sensibile Eric o stavolta riuscirà ad aprirsi fino in fondo?

L'altro grande interrogativo riguarda Jean - madre di Otis - e l'ormai ex compagno Jacob. I due si sono lasciati e benché lei fosse pronta a tornare insieme come una coppia, Jacob non era convinto di volere le stesse cose della terapista e così chiude qualsiasi possibilità di riconciliazione. Ad ingarbugliare la storia però ci pensa una gravidanza inaspettata che adesso dovrà gestire la bella sessuologa. Come prenderà Otis il nuovo arrivo in famiglia?

Questi e molti altri interrogativi terranno col fiato sospeso i fan della serie per almeno un anno, ma noi vi terremo informati su tutte le novità e le indiscrezioni riguardo Sex Education.