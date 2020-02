Videogames

di Silvio Mazzitelli - 13/02/2020 15:07

Ubisoft annuncia l'arrivo della prima espansione destinata a The Division 2 chiamata Warlords of New York.

Durante un recente evento trasmesso in streaming, Ubisoft e Massive Entertainment hanno annunciato la nuova espansione dedicata al videogioco The Division 2. Questa sarà chiamata Warlords of New York e sarà disponibile dal 3 marzo prossimo.

Quest’espansione riporterà i giocatori a New York, otto mesi dopo le vicende del primo The Division. Il titolo sarà ambientato a Lower Manhattan, un’area mai vista prima, che includerà alcuni luoghi famosi della città come Il Financial District, Twin Bridges e Battery Park. Il giocatore dovrà affrontare nuovamente un antagonista tratto dal primo gioco, Aaron Keener, che minaccia di rilasciare un attacco biologico all’interno dell’area. Prima di poter far fuori Keener bisognerà eliminare i suoi quattro ufficiali che lo proteggono, oltre ad affrontare le già conosciute fazioni dei Cleaners e dei Rikers. Il giocatore avrà supporto da alcuni dei vecchi eroi conosciuti nel primo gioco che lo aiuteranno a far tornare l’ordine all’interno di Manhattan.

Oltre la nuova storia anche il gameplay subirà parecchie modifiche con l’introduzione di tante novità. Ci sarà un nuovo level cap che stavolta sarà al 40, un sistema dedicato all’equipaggiamento con un’interfaccia più intuitiva soprattutto su come questo influirà sulle statistiche del giocatore. Anche il loot cambierà e sarà possibile applicare i bonus di pezzi d’equipaggiamento già ottenuti a quelli che vorremo equipaggiare. Sarà poi possibile migliorare le statistiche singolarmente anche dopo aver toccato il livello 40.

Anche la Zona Nera subirà dei cambiamenti che incentiveranno i giocatori a comportarsi bene con gli altri. Ci saranno nuove armi, nuovo equipaggiamento e nuove skills e inoltre sarà aggiunta la difficoltà Leggendaria.

I giocatori potranno comprare la nuova espansione per circa 29 euro, mentre con 39 euro si potrà portare a casa il gioco base con l’espansione. Infine con 60 euro sarà possibile avere, oltre al gioco base e l’espansione, tutti i DLC in arrivo durante il secondo anno del gioco.

The Division 2 è il sequel del titolo uscito in origine nel 2016, arrivato il 19 marzo dello scorso anno. Il gioco è ambientato sette mesi dopo l’epidemia dovuta a un’arma chimica che ha messo in ginocchio gli Stati Uniti. Il secondo capitolo è ambientato in una Washington D.C. senza legge dominata da delle bande di criminali. Il titolo è uno sparatutto in terza persona con elementi da gioco di ruolo che ci permette di affrontare varie missioni per ottenere equipaggiamento sempre migliore.

HD Ubisoft

Caratteristica principale del titolo è quella di collaborare con altri giocatori per completare i vari obiettivi e con anche una modalità multiplayer chiamata la Zona Nera senza legge, dove i vostri compagni potrebbero tradirvi all’ultimo sparandovi alle spalle per ottenere tutto il bottino.

Cosa ne pensate di questa nuova espansione di The Division 2, vi attira?

Fonte: Gamespot