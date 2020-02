The Last of Us: Part II: un tema in regalo per i fan, arriva la nuova statuetta di Ellie

Videogames

Naughty Dog ha presentato ai fan un esclusivo tema gratuito dedicato a The Last of Us: Part II, oltre a una pregiata statuetta di Ellie in edizione limitata.

The Last of Us - Part II è indubbiamente uno dei videogiochi più attesi per questo 2020, come dimostra il clamore avuto, qualche settimana fa, dall'annuncio del suo slittamento a maggio. Per farsi perdonare, gli sviluppatori del team Naughty Dog hanno annunciato l'arrivo di alcune novità per gli amanti della serie, che possono portare a casa un tema gratuito per PlayStation 4, oltre a una speciale statuetta da collezione dedicata a Ellie, la protagonista del gioco.

La doppia natura di Ellie

Naughty Dog ha deciso di basare il tema per la vostra console sulla doppia natura del viaggio di Ellie: i momenti quieti, in cui la diciannovenne avrà tempo di stare con sé stessa, e quelli in cui sarà chiamata a sopravvivere con ogni mezzo – anche quelli più brutali – per riuscire a compiere la sua vendetta contro chi le ha strappato la felicità.

Explore the two sides of Ellie's journey in The Last of Us Part II--from relative peace to her relentless pursuit of vengeance. Learn more about our new key art, free PS4 theme, and more via our blog: https://t.co/xCaAqI7dCT pic.twitter.com/br2YiKEa1D — Naughty Dog (@Naughty_Dog) February 11, 2020

A rappresentare questi due momenti distinti sono le due illustrazioni scelte dalla software house, che si alterneranno nella bacheca della vostra PlayStation 4, una volta che avrete impostato il tema.

Per ottenere il tema gratuito, dovete accedere a PlayStation Store e selezionare dal menù la voce "riscatta codici". Nel form che comparirà dovrete inserire, entro l'11 febbraio 2021, il codice 9DEK-PKNG-N445. Una volta confermato ed eseguito il download, troverete il tema tra quelli applicabili nel menù della vostra console.

HD Sony Non saranno solo gli infetti a mettere a rischio la vita di Ellie, in The Last of Us - Part II

Una nuova statuetta per i collezionisti

Unendo le forze con Dark Horse, Naughty Dog ha anche dato vita a una nuova speciale statuetta di Ellie, che rappresenta la protagonista mentre brandisce il suo machete – come nell'illustrazione usata per il tema di PS4. Alta 20 centimetri e realizzata in poliresina, quest'ultima è in pre-ordine in edizione limitata sul sito ufficiale di Dark Horse, che la propone al prezzo di 99,99 dollari.

Esaurita la prima tiratura, che sarà prenotabile fino al 13 marzo prossimo, non ci saranno ulteriori ristampe. In alternativa, potrete comunque comprare i nuovi esemplari della precedente statuetta, ugualmente da 20 centimetri e in PVC, che rappresenta invece Ellie armata del suo arco: in questo caso, sarà possibile trovarla presso i rivenditori selezionati a partire dall'estate – e quindi non in tiratura limitata.

In attesa di The Last of Us - Part II

In occasione della pubblicazione delle novità per i collezionisti, la software house statunitense ha anche annunciato che The Last of Us - Part II sarà presente con una demo giocabile al PAX East di Boston, dal 27 febbraio al 1 marzo. L'evento sarà aperto al pubblico e consentirà ai giocatori di testare circa un'ora di gameplay, in cui Ellie e Dina dovranno pattugliare una zona circostante la cittadina di Jackson, per ripulirla dai possibili infetti.

Gli autori anticipano che questa demo consentirà di avere un piccolo assaggio ai contenuti veri e propri del gioco, che arriverà ufficialmente solo su PlayStation 4 il 29 maggio 2020. Legittimo, quindi, aspettarsi nuovi video gameplay e ulteriori dettagli entro la fine del mese corrente, da parte di chi presenzierà alla fiera.

Sony

Inoltre, è stato confermato che The Last of Us - Part II sarà un gioco consigliato ai soli maggiorenni, a causa dei suoi contenuti violenti, dei riferimenti al sesso e del linguaggio utilizzato. Già in precedenza Naughty Dog aveva anticipato di voler realizzare un gioco maturo, che potesse far riflettere il pubblico sulle conseguenze che la violenza ha non solo per chi la subisce, ma anche per chi la perpetra: non sorprende, quindi, che sia stato catalogato come un titolo per maggiorenni.

