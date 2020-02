Libri

Il successo del film con protagonisti Lara Condor e Noah Centineo ci ha permesso di conoscere la trilogia della scrittrice Jenny Han. Scopriamo insieme i tre volumi della serie Tutte le volte che ho scritto ti amo.

Era il 17 agosto 2018 quando Tutte le volte che ho scritto ti amo è approdato su Netflix. Il teen movie di Awesomeness Films e Overbrook Entertainment ha riscosso un immediato successo di pubblico e quando i più curiosi hanno scoperto che il film altro non è che l'adattamento del primo romanzo di una trilogia, sono corsi a recuperare i libri di Jenny Han, già autrice di L'estate nei tuoi occhi.

Nei tre romanzi viviamo l'adolescenza attraverso gli occhi di Lara Jean Song, una giovane ragazza che affronta i cambiamenti e le sfide tipici di quella difficile età, con tutti i suoi drammi e le sue paure, gli ostacoli, i fraintendimenti, le incomprensioni, le cose non dette e le verità celate. Si tratta di una storia all'apparenza semplice, ma che riserva piacevoli sorprese: pur essendo una serie coming of age da manuale, una young adult a stampo romantico, la trilogia di Tutte le volte che ho scritto ti amo, col suo realismo e nello sviluppo naturale delle relazioni tra personaggi, non è mai troppo melensa e sdolcinata, non risulta esagerata nel trattare i sentimenti dei protagonisti e non si abbandona a un'eccessiva drammatizzazione.

La storia d'amore tra Lana Jean e Peter Kavinsky non è fatta di grandi eventi o colpi di scena sensazionali, è quotidiana e ordinaria, è tutta una scoperta, punta dritta al cuore nel raccontare di rapporti umani, di famiglia e amicizia, di sogni e di delusioni.

E anche se la Han fa uso di tutti gli stereotipi tipici dei romanzi d'amore con protagonisti teenager, c'è sempre quell'elemento di novità grazie al quale l'autrice riesce a fruttare quegli stessi cliché per dare spessore ai suoi personaggi e alle situazioni che desidera raccontare.

Scopriamo qualche dettaglio in più sui libri che hanno reso Tutte le volte che ho scritto ti amo una delle trilogie young adult più amate di sempre.

Tutte le volte che ho scritto ti amo

I primi amori non si scordano mai. Lo sa bene Lara Jean, una giovane ragazza timida e romantica che non è mai riuscita a confidare il suo amore ai ragazzi per cui ha avuto una cotta. Così, riversa i suoi sentimenti in cinque lettere, destinate ai ragazzi che le hanno fatto battere il cuore. Ma Lara Jean non ha nessuna intenzione di spedire quelle missive, le tiene in una cappelliera, le legge e le rilegge finché un giorno, misteriosamente, spariscono.

La situazione si fa sempre più complicata quando Josh, il fidanzato il suo migliore amico nonché ragazzo di sua sorella, riceve la sua lettera. Per evitare situazioni imbarazzanti, la protagonista decide di mettere su una sceneggiata, una finta relazione con Peter Kavinsky, il ragazzo più popolare della scuola e destinatario di una delle lettere d'amore. Peter, dal canto suo, vuole riconquistare la sua ex, Genevieve, e pensa che fingere di frequentare Lara Jean possa essergli d'aiuto per scatenare la gelosia della ragazza.

Né Lara Jean né Peter riescono però a immaginare che la finzione possa trasformarsi in realtà e che possa nascere del tenero tra loro due. Ed è proprio qui che si conclude il primo volume della serie, con Lara Jean che finalmente viene a patti coi propri sentimenti e scrive la sua prima vera lettera d'amore al ragazzo di cui si è innamorata: Peter Kavinsky.

P.S. Ti amo ancora

Se Lara Jean pensava che la finta relazione con Peter fosse complicata, in P.S. Ti amo ancora che le cose per la coppia si fanno ancora più intricate.

Lei e Peter si sono innamorati per davvero e hanno scelto di provare a dare una chance alla loro storia, ma nel secondo romanzo della saga, Lara Jean si trova divisa tra il ragazzo che ama e John Ambrose McClaren, una sua vecchia cotta e destinatario di una delle cinque lettere.

Quando John Ambrose risponde alla lettera di Lara Jean e i due diventano amici di penna, la fanciulla non ha più certezze e si domanda come sarebbero andate le cose se il ragazzo avesse avuto nella sua vita il ruolo che ha Peter. Cosa scegliere? La realtà di Peter o il sogno di John? Questo si chiede Lara Jean quando le sue insicurezze iniziano a divorarla e riempire la sua mente di dubbi: la storia con Peter avrà mai futuro? Oppure lui la lascerà per tornare a fare coppia fissa con la bella Genevieve?

Le incertezze di Lara Jean mettono in crisi la relazione con Peter e, proprio lei che crede che avrebbe sofferto per amore, finisce per spezzare il cuore del giovane atleta.

Come in ogni fiaba che si rispetti, il lieto fine è dietro l'angolo e Peter e Lara Jean riescono a risolvere i loro problemi e a confessare l'amore reciproco.

Tua per sempre, Lara Jean

Il romanzo conclusivo delle avventure di Lara Jean segna la fine dell'adolescenza e l'ingresso nell'età adulta. Lara Jean si trova di fronte a scelte sempre più dure e difficili e sa che da esse dipenderà il suo futuro.

Durante il suo ultimo anno alle superiori, la ragazza si trova combattuta tra ciò che le detta il suo cuore e ciò che le suggerisce la ragione. Cosa scegliere tra il ragazzo dei suoi sogni e l'opportunità di frequentare la prestigiosa Università della Carolina del Nord a Chapel Hill?

Pur ignorando cosa il futuro abbia in serbo per loro, Lara Jean e Peter decidono di restare insieme e il ragazzo le promette che l'amerà con tutto il suo cuore, per sempre.

