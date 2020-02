Cinema

L'inizio delle riprese del terzo capitolo della saga di Animali Fantastici sembra sia ormai imminente e Callum Turner ha confermato che ritornerà nei panni di Theseus Scamander.

Dopo diversi ritardi e slittamenti, finalmente si avvicina la data di inizio delle riprese di Animali Fantastici 3, il terzo capitolo della saga spin-off ambientata nell'universo magico di Harry Potter e ideata sempre da J.K. Rowling. Nei mesi scorsi diversi attori del franchise, tra cui Eddie Redmayne, avevano confermato che la produzione del nuovo lungometraggio sarebbe partita nel mese di febbraio 2020.

Ma le notizie per i fan di Animali Fantastici non finiscono qui. Un altro protagonista della saga ha infatti annunciato ufficialmente il suo ritorno nel prossimo capitolo. Stiamo parlando di Callum Turner che ne I Crimini di Grindelwald ha interpretato Theseus Scamander, il fratello maggiore di Newt che lavora come Auror al Ministero della Magia in Inghilterra ed è stato un eroe della Prima Guerra Mondiale.

Durante un'intervista rilasciata lo scorso 15 gennaio a Yahoo Movies UK per promuovere il suo nuovo film Emma, l'attore ha confermato la sua presenza nel cast di Animali Fantastici 3 ed ha inoltre aggiunto che a breve prenderanno il via le riprese.

Ma cosa dobbiamo aspettarci dal terzo film della saga? Turner a riguardo non ha saputo rispondere in quanto ha dichiarato di non aver ancora letto la sceneggiatura. Quello che sappiamo è che Animali Fantastici 3 sarà ambientato negli anni '30 a Rio de Janeiro, in Brasile, e i motivi dei continui ritardi nella produzione sono dovuti al fatto che, a differenza dei precedenti capitoli, questa pellicola sarà "gigantesca".

Inoltre ci saranno molte più scene girate ad Hogwarts, per la gioia dei fan, e vedremo anche i protagonisti fare una visita alla scuola di Magia e Stregoneria americana di Ilvermorny. A firmare la sceneggiatura, come sappiamo, è stata J.K. Rowling che si è avvalsa del sostegno di Steve Kloves, sceneggiatore già della saga di Harry Potter.

Nel cast del nuovo lungometraggio rivedremo Eddie Redmayne, nei panni di Newt Scamander, Jude Law, in quelli del giovane Albus Silente, e Johnny Depp, che rivedremo nel ruolo del mago oscuro Gellert Grindelwlad.

Torneranno poi Ezra Miller (Credence/Aurelius SIlente), Katherine Waterston (Tina Goldstein), Dan Fogler (Jacob Kowalski) e Alison Sudol (Queenie Goldstein). Infine è stato confermato che rivedremo anche Jessica Williams che, nel secondo film, era apparsa brevemente nei panni della professoressa Eulalie ‘Lally’ Hicks.

Animali Fantastici 3 dovrebbe fare il suo debutto ufficiale nelle sale cinematografiche il 12 novembre 2021.

E voi cosa ne pensate? Siete ansiosi di vedere il nuovo film del franchise?