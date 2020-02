Ant-Man 3, le riprese del film nel 2021 secondo l'attore Michael Peña

Ant-Man 3, terzo capitolo delle avventure di Scott Lang (interpretato da Paul Rudd), si farà. La regia sarà affidata nuovamente a Peyton Reed, già autore dei due film precedenti.

A quanto pare, le riprese del film potrebbero partire nel 2021, perlomeno stando alle parole dell'attore Michael Peña. Durante una recente intervista con ComingSoon in occasione della promozione di Fantasy Island, Peña ha infatti accennato alla nuova avventura di Ant-Man, ma di non essere certo che il suo personaggio, Luis, farà parte della storia:

Per l’ultimo film, non sapevo davvero a che livelli sarei tornato o se sarei tornato. Penso che manchi un anno alle riprese. Credo che sarebbe fantastico se potessi partecipare al terzo capitolo. Ma non è mai una cosa certa, specialmente con tutte le cose che sono successe in Endgame. In questo momento, Marvel si trova in una situazione in cui può fare a pezzi varie aspettative. Dovranno schiacciare anche le aspettative di alcuni personaggi, non solo il mio, quindi spero di farcela.