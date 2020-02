Cambio tutto: trailer, trama e cast della commedia con Valentina Lodovini

Cinema

di Tanina Cordaro - 14/02/2020 08:55 | aggiornato 14/02/2020 08:58

Guido Chiesa dirige lo spassoso remake del film campione d'incassi cileno Sin filtro.

Let your mind go, let yourself be free (Lascia andare la mente, liberati) questa strofa di Think, cantata da Aretha Franklin, racchiude il senso di Cambio tutto, il nuovo film di Guido Chiesa (Ti presento Sofia) con una tosta protagonista, ovvero Valentina Lodovini (10 giorni senza mamma).

Reduce del successo teatrale di Tutta casa, letto e chiesa il monologo firmato da Dario Fo e Franca Rame incentrato sulla condizione della donna negli anni Settanta, Lodovini segue il fil rouge dell’empowerment femminile e diventa perfetta interpreta di Giulia, quarantenne fagocitata dallo stress dei rapporti: da quello sentimentale, con Raf (Dino Abbrescia) un compagno pittore squattrinato e approfittatore con un irrequieto figlio adolescente, a quello col nuovo capo (Andrea Pisani) senza alcuna esperienza e troppo incline a subire il fascino delle giovani impiegate.

Giulia fatica a farsi rispettare, si piega, abbozza. Quando ormai neanche i tranquillanti fanno più effetto, la donna decide di rivolgersi a un consulente olistico, il terapeuta Bianconi (Neri Marcorè), che le prescrive delle gocce per i suoi attacchi d’ansia. Giulia assume più gocce del dovuto e questo provoca una vera e propria deflagrazione e tutte le umiliazioni e la rabbia tenute dentro per troppo tempo si riversano finalmente fuori.

Cambio tutto è il remake della fortunata pellicola cilena Sin filtro, diretta dal regista Nicolás López. Oltre che in Italia, il film ha avuto una sua versione in altri Paesi come Messico, Perù e Argentina.

Il cast

Valentina Lodovini: in molti la ricordano per la sua interpretazione nel ruolo di Mara, nel bel film di Carlo Mazzacurati La giusta distanza del 2007. Negli anni sono seguite collaborazioni con altri grandi registi come Daniele Vicari (Il passato è una terra straniera), Marco Risi (Fortapàsc) e Luca Miniero (Benvenuti al sud). Il set e il palcoscenico sono la sua casa, e così la carriera dell’attrice si sviluppa sia al cinema che al teatro. Con sua ultima tournée teatrale ha portato in scena un testo di Franca Rame e Dario Fo, Tutta casa, letto e chiesa. In Cambio tutto è Giulia.

Il film sarà nelle sale dal 5 marzo. Quale migliore occasione per festeggiare la festa della donna!