È dinosauri contro zombie nel trailer di Jurassic Thunder!

di Emanuele Zambon - 14/02/2020 16:06 | aggiornato 14/02/2020 16:10

Trash allo stato puro nel film diretto - si fa per dire - da Milko Davis e Thomas Martwick. Un virus segreto minaccia l'umanità. Perché non combatterlo coi T-Rex armati?

Dicono che Spielberg si sia sentito male subito dopo aver visto il trailer di Jurassic Thunder. In attesa di sapere se il pluripremiato regista americano abbia intenzione di intentare causa contro questa trashata a basso costo, è possibile dare un'occhiata alle immagini del film. High Octane Pictures ha infatti rilasciato un filmato promozionale della pellicola che vede fronteggiarsi zombie e dinosauri.

E mentre in molti già sognano un crossover con Sharknado, il film diretto da Milko Davis e Thomas Martwick promette di annientare in quanto a spettacolo ridicolo ed effetti speciali da cantina persino il precedente The Jurassic Games.

HD High Octane Pictures

Jurassic Thunder, se il Dino-Riders è trash

In Jurassic Thunder è presente il cliché da genere catastrofico della minaccia mondiale, nello specifico un virus letale in grado di trasformare gli uomini in zombie. Quando una base segreta nel deserto è costretta ad una terza guerra mondiale contro un formidabile avversario, viene allestito un singolare commando formato da militari e T-Rex armati fino ai denti aguzzi col compito di portare a termine la missione.

E certo. Nell'epoca degli scontri armati a base di ipertecnologici strumenti, siano essi droni o satelliti in grado di disturbare le strumentazioni nemiche (senza contare il vasto arsenale atomico a disposizione di numerose nazioni), il team creativo di Jurassic Thuner vede in un dinosauro l'arma definitiva, riciclando in pratica i Dino-Riders anni '80.

Il trash movie arriverà direttamente in DVD e negli store digitali a partire dal prossimo 10 marzo. Nel cast di Jurassic Thunder (s)figurano Heath C. Heine, Rick Haak e Jon Cotton.