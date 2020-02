Gli Eterni: rivelata l'identità della prima coppia gay del MCU

Nell'intervista rilasciata al sito Logo (prettamente concentrato su notizie del mondo LGBT), l'attore ha detto di interpretare il marito del personaggio Phastos, interpretato da Brian Tyree Henry, e che i due avranno anche dei figli.

Inoltre, l'attore parla di un bacio gay estremamente commovente e dal forte impatto emotivo:

Per me è molto importante mostrare quanto può essere amorevole e bella una famiglia gay. Brian Tyree Henry è un attore straordinario e ha portato tanta bellezza in questo ruolo. A un certo punto ho visto un bambino nei suoi occhi e penso sia importante ricordare al mondo che noi della comunità queer siamo stati tutti bambini. Lo si dimentica perché siamo sempre descritti per la nostra sessualità e come ribelli. Ci si dimentica di restare connessi con quella nostra parte umana.

Prima del film Gli Eterni, un personaggio apertamente gay è apparso per un breve cameo nel film campione di incassi Avengers: Endgame, interpretato dal regista Joe Russo.

.@haazsleiman on locking lips with #Marvel’s first gay superhero in #TheEternals: “It’s a beautiful, very moving kiss. Everyone cried on set.” https://t.co/2A81zJU8EO