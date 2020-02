Half-Life: Alyx, svelata finalmente la data d'uscita del titolo per VR

Videogames

di Silvio Mazzitelli - 14/02/2020 15:59 | aggiornato 14/02/2020 16:03

L'Half-Life per la realtà virtuale conferma il suo arrivo per marzo e svela anche il giorno in cui uscirà.

Half-Life sta per tornare. Il famoso sparatutto di Valve avrà un nuovo capitolo dopo ben 13 anni dall’ultima sua incarnazione videoludica. A novembre dello scorso anno a sorpresa è stato annunciato Half-Life: Alyx, gioco pensato completamente per la VR da Valve. Il titolo è stato realizzato anche per lanciare il visore per la realtà virtuale proprietario dell’azienda che ha creato Steam, chiamato Valve Index, ma sarà compatibile con tutti i visori disponibili per PC come HTC Vive e Oculus Rift.

Nel primo trailer del gioco la data d’uscita era rimasta un generico marzo 2020, ma finalmente è stato definito anche il giorno per l’arrivo del titolo. Non temete questa volta non ci saranno ritardi, dato che Half-Life: Alyx è previsto per il 23 marzo 2020. Dunque fra poco più di un mese tutti i possessori di visori per la realtà virtuale potranno giocare al nuovo capitolo dell’epopea di Half Life.

Il gioco sarà ambientato tra il primo e il secondo Half Life, e come fa evincere il titolo, vestiremo i panni della coraggiosa Alyx durante la battaglia contro gli invasori alieni Combine. Il titolo è pensato per sfruttare al meglio la possibilità di giocarlo in prima persona in un ambiente realizzato con la realtà virtuale. Nel gioco infatti potremo gestire le due mani indipendentemente, ad esempio utilizzando una pistola con una mentre con l’altra si apre una porta o si utilizza una torcia.

Dalle prime impressioni sembra che il nuovo titolo di Valve possa diventare un gioco in grado di rivoluzionare il mercato del VR grazie a una cura e un livello d’interattività nettamente superiore ai titoli usciti finora per i dispositivi per la realtà virtuale.

Valve ha anche fatto sapere che a marzo farà uscire degli ambienti virtuali ispirati ad Half-Life: Alyx da utilizzare con Steam quando si usa un visore VR. Steam ha infatti un’interfaccia dedicata a chi utilizza dei visori per la realtà virtuale che possono essere personalizzati con ambienti unici. In passato sono uscite delle ambientazioni prese da luoghi reali catturati con la tecnica della fotogrammetria. I fan più accaniti potranno quindi aggirarsi per le zone ispirate dal nuovo Half-Life: Alyx mentre sono all’interno di Steam.

Alyx ha creato nuova speranza di vedere portata avanti l’iconica serie Half-Life, uno sparatutto che con il primo capitolo (uscito nel lontano 1998) aveva rivoluzionato il genere degli sparatutto grazie a una storia più marcata e vivibile in prima persona non soltanto durante le cutscenes, ma anche durante le fasi di gioco normali, creando un’esperienza interattiva che per i tempi era qualcosa di mai visto prima. I fan dunque vedono riaccesa anche la speranza un giorno di vedere un Half-Life 3, titolo che è diventato praticamente un meme dato che Valve non ha mai voluto svilupparlo.

Il programmatore dell’azienda Robin Walker ha però fatto sapere che se Alyx sarà un successo, allora potrebbero venire alla luce nuovi titoli dedicati alla saga con protagonista il silenzioso Gordon Freeman. Chissà dunque che un giorno non si possa avere persino il fatidico terzo capitolo.

Fonte: Arstechnica