Stallone e Michael Bay: un team-up per un film action in stile Fuga da New York

In attesa di maggiori informazioni, sembra certo che nella nuova avventura di Indy non tornerà Mutt Williams , il figlio dell'archeologo interpretato da Shia LaBeouf. Invece, è sicuro che il nuovo capitolo vedrà di nuovo insieme la premiata ditta Spielberg & Ford.

Al di là delle dichiarazioni di Harrison Ford, che in precedenza ha detto che Indiana Jones morirà con lui (ma non sullo schermo, come ha promesso Steven Spielberg ), le informazioni sul nuovo e probabilmente ultimo capitolo della saga del celebre archeologo non sono molte.

Penso alle persone che vanno a vedere i miei film più come a clienti che fan. I fan mi sembrano strani. Da sempre. Ma il fatto che queste persone sostengano il mio lavoro e io sia responsabile nei loro confronti per la qualità del servizio che offro mi fa sentire meglio.

Cercherò di non sembrare stupido. Insomma, correre in pantaloni attillati e stivali alti. Saprò dare una risposta più appropriata tra due mesi, quando inizieremo a girare Indiana Jones 5.

La data fatidica si avvicina sempre di più. Dopo le indiscrezioni secondo cui Indiana Jones 5 avrebbe iniziato le riprese ad aprile 2020 , adesso è arrivata la conferma. In una intervista rilasciata a CBS News (che trovate nel video qui sotto), Harrison Ford ha dichiarato che tornerà a vestire gli iconici panni dell'archeologo più famoso e amato di sempre nell'arco di un paio di mesi. E non ha nascosto una certa preoccupazione.

