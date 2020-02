TV News

di Giulia Vitellaro - 14/02/2020 11:55 | aggiornato 14/02/2020 11:58

Cosa aspettarsi dalla seconda stagione di Inseparabili. Vite all'ombra del genio.

Da lunedì 17 febbraio torna Inseparabili. Vite all'ombra del genio, l'atteso programma televisivo di Carlo Lucarelli su Sky Arte.

Dopo averci raccontato, nella prima edizione, una diversa prospettiva sulle storie di personaggi come Marilyn Monroe, Freddy Mercury, Totò, Tolstoj e Hitchcock, Lucarelli torna con un'altra galleria di personaggi celebri ed affascinanti.

La nuova stagione comprenderà 8 episodi ed esplorerà i meandri di storie assurde e tutte diverse tra loro, a partire dalla leggenda vampirica di Bela Lugosi sino alle oscure vicende del cantante Marvin Gaye, passando per il punk rock dei Sex Pistols.

Come nella stagione precedente, queste narrazioni non saranno centrate interamente su queste figure celebri, ma saranno dedicate ai personaggi "secondari" che hanno ricoperto un ruolo fondamentale nella loro vita e nella loro formazione. A spasso per i meravigliosi saloni di Salsomaggiore Terme, scopriremo la singolare prospettiva di tutte quelle figure che hanno sfiorato o sono vissute accanto a celebri artisti, come Philip K. Dick, rimanendo sconosciuti e all'ombra della storia.

I geni e le loro opere non si creano da soli; dietro alla vita tormentata di ognuno di loro c'è sempre qualcuno che li sostiene, se li ingrazia, se ne approfitta, li minaccia, li odia o se ne innamora. Si tratta di figure che orbitano attorno a questi grandi artisti e spesso li portano a produrre grandissime opere, li salvano, li conducono alla follia, o in certi casi, alla morte.

Di fatto, le personalità di cui ci parla Lucarelli, pur restando nell'ombra, sono quelle che possono offrirci una visione alternativa dei miti di un'epoca, le cui immagini cristallizzate sono entrate a fare parte del nostro immaginario spesso con alcune semplificazioni. Chi, meglio di loro, può regalarci una sbirciata sulle contraddizioni, sulle paure, sulle debolezze, sui vizi e su tutti quei dettagli che la maggior parte del mondo non conosce?

La seconda stagione inizierà con una doppia puntata il 17 febbraio, andando in onda con un nuovo episodio ogni lunedì sino al 30 marzo.

17 febbraio, ore 21.15 – Essere John Lennon

17 febbraio, ore 21.45 – La maledizione di Marlon Brando

17 febbraio, ore 21.45 – 24 febbraio, ore 21.15 – Una bambola per Kokoschka

2 marzo, ore 21.15 – La gemella fantasma di Philip K. Dick

9 marzo, ore 21.15 – Inventando i Sex Pistols

16 marzo, ore 21.15 – La grande Zelda

23 marzo, ore 21.15 – L’ombra di Dracula

30 marzo, ore 21.15 – Ho ucciso Marvin Gaye

La serie, scritta e condotta da Carlo Lucarelli, è stata realizzata da Bottega Finzioni in esclusiva per Sky Arte (120 e 400 Sky). Dal 17 febbraio tutte le puntate saranno

disponibili on demand e in streaming su NOW TV.