di Lorenzo Bianchi - 14/02/2020 08:52 | aggiornato 14/02/2020 08:56

Il 20 febbraio BAO porta in libreria l'edizione integrale di Nemo, spin-off della celebre saga a fumetti La Lega degli Straordinari Gentlemen di Alan Moore e Kevin O’Neill.

Allan Quatermain, Mina Harker, il Capitano Nemo, Dr. Jekyll (e Mr. Hyde), l'Uomo Invisibile. Personaggi di alcuni celebri romanzi dell'800 ma anche eroi post-vittoriani al servizio dell'impero britannico.

È infatti così che ci vengono presentati da Alan Moore e Kevin O’Neill nella loro La Lega degli Straordinari Gentleman, serie a fumetti che narra le gesta di questo variegato gruppo e da cui, nel 2003, è stato tratto anche un lungometraggio con Sean Connery e Peta Wilson.

Edita in Italia da BAO Publishing, essa si compone di quattro volumi principali - di cui l'ultimo, intitolato La tempesta, è previsto per il 2020 - più lo speciale Black Dossier e una trilogia spin-off dedicata a Janni, la figlia del Capitano Nemo.

Proprio quest'ultima tornerà nelle librerie il 20 febbraio in una nuova versione, integrale e di grande formato, per permettere a nuovi e vecchi lettori di godersi queste tre storie, apprezzabili singolarmente ma che nel loro insieme trovano la perfetta dimensione.

BAO Publishing

Come detto, la trilogia di Nemo segue le vicende e la vita della figlia del capitano del Nautilus, leggendario sottomarino di cui Janni Dakkar eredita il comando nel 1910, all'inizio di Century, il terzo volume della serie regolare de La Lega degli Straordinari Gentleman.

Nel primo tassello di questo trittico, intitolato Cuore di ghiaccio, la ritroviamo quindici anni più tardi, nel 1925, diretta in Antartide dopo aver rubato il tesoro della regina Ayesha. A darle la caccia in un viaggio che la condurrà fino alle Montagne della Follia di H.P. Lovecraft c'è un manipolo di personaggi della letteratura al soldo di Charles Foster Kane. Sì, proprio il vecchio magnate dell'editoria interpretato da Orson Wells in Quarto Potere.

In Le rose di Berlino l'azione si sposta nella Germania del 1941, scenario in cui vige una distopia nazista basata sul Grande Dittatore di Chaplin - quindi non ci troverete Hitler ma il folle Adenoid Hynkel - e Metropolis di Fritz Lang. Janni e il fido Board Arrow Jack sono in cerca della figlia Hira e di suo marito, ma ad attenderli troveranno gli uomini del terzo Reitch e “Gli Eroi del Crepuscolo”, la versione tedesca – e malvagia – della Lega.

Le gesta della figlia del Capitano Nemo si concludono nel 1975 in Fiume di spettri, quando, ormai ottantenne, quest'ultima si mette in viaggio alla volta del Rio delle Amazzoni per andare incontro al suo destino. In questa traversata è accompagnata da vecchi e nuovi alleati, ma anche dai numerosi fantasmi delle persone care perdute in una vita di scorribande, tra cui quello di suo padre.

HD BAO Publishing

Con la trilogia di Nemo, Alan Moore torna sui binari già percorsi nei volumi de La Lega degli Straordinari Gentleman, dando vita a un trittico di avventure originali infarcite di rimandi – più o meno semplici da cogliere – a numerosi capisaldi della letteratura e del cinema.

Un potente mix di generi e atmosfere supportato dalle matite di un Kevin O’Neill in stato di grazia, che riesce a essere tanto incisivo quanto sorprendente sia quando si tratta di delineare volti ed espressioni dei personaggi che quando è chiamato a dare vita ad ambientazioni complesse e molto distanti l'una dall'altra.

Benché ambientato nello stesso universo della serie madre, Nemo è una lettura totalmente fruibile anche da chi è a digiuno della Lega o magari ha visto solo il film del 2003. Se però vi interessa leggerlo “in continuity” con gli altri volumi, sappiate che le vicende narrate in questo tomo si intrecciano – a livello puramente temporale – con quelle raccontate nel già citato Century.

HD BAO Publishing

L'appuntamento in libreria e fumetteria con l'edizione integrale de La Lega degli Straordinari Gentleman: Nemo (192 pagine a colori, cartonato, 21 euro) è fissato per giovedì 20 febbraio.