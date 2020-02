La leggenda arturiana di Sir Gawain nel trailer di The Green Knight

Il cast di The Green Knight, oltre a Dev Patel nei panni del protagonista, vedrà la presenza di Joel Edgerton, Alicia Vikander, Barry Keoghan, Ralph Ineson e Sean Harris. Il film uscirà nelle sale americane il prossimo 29 maggio 2020 , mentre non è ancora chiaro quando arriverà nei nostri cinema.

Il film, diretto da David Lowery , prende spunto dai racconti del ciclo arturiano ed è ambientato in un ipotetico medioevo. La storia verte intorno al personaggio di Sir Gawain (interpretato da Dev Patel), il nipote testardo e sconsiderato di Re Artù che intraprende una missione per affrontare Green Knight, uno sconosciuto gigante dalla pelle verde.

Il genere fantasy sta per tornare al cinema e lo farà grazie al film The Green Knight .

Dev Patel sta per tornare al cinema con un film fantasy intitolato The Green Knight, basato su un racconto del ciclo arturiano.

