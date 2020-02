Marvel's Avengers: ecco le edizioni speciali e i bonus pre-order

Videogames

14/02/2020

In arrivo a settembre, il videogame dedicato ai Vendicatori si proporrà sul mercato in diverse edizioni, adatte un po' a tutti i palati. E di cui Square Enix ha presentato finalmente tutti i dettagli.

Il 2020 promette di essere un anno indimenticabile per tutti gli appassionati di videogame.

Se fan e curiosi potranno mettere le mani sulle prossime console di Sony e Microsoft nel corso delle festività natalizie - è questo il periodo di lancio scelto per le attesissime PlayStation 5 e Xbox Series X -, allo stesso modo saranno tantissimi i titoli interessanti a sedurre i palati della community. Così come, senza paura di esagerare, anche alcuni preannunciati capolavori poligonali.

Da Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED ai più imminenti remake di Fantasy 7 e Resident Evil 3, passando pure per The Last of Us Part II, Ghost ot Tshushima e Marvel's Avengers, l'attuale annata videoludica sarà imperdibile per i gamer di tutto il mondo. Qualsiasi sia il proprio genere di elezione.

Ed è proprio Marvel's Avengers a tornare alla ribalta nella giornata di oggi, con un carico di novità ufficiali che faranno la gioia di quanti aspettano al varco questo action adventure dedicato ad alcuni dei volti più amati del panorama supereroistico.

Marvel's Avengers: edizioni per tutti i gusti!

Dopo aver rimandato il debutto al prossimo 4 settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia, gli sviluppatori di Crystal Dynamics - già dietro la trilogia reboot di Tomb Raider - e il publisher Square Enix hanno infatti alzato il sipario sulle edizioni speciali che troveremo in commercio sul finire dell'estate, così come sui bonus destinati a quanti preordineranno il gioco.

Ad inaugurare la carrellata di edizioni per collezionisti della prossima avventura dei Vendicatori della Casa delle Idee è la Exclusive Digital Edition, prevista solo su PlayStation Store e comprensiva di 1.000 crediti in-game da spendere per personalizzare il proprio supereroe, così come di una serie di customizzazioni per il nome e la "targhetta virtuale" che ci identificherà nella ricerca delle partite multiplayer. Chi effettuerà il preordine sulla piattaforma della "grande S" riceverà anche delle ulteriori targhette virtuali da utilizzare per uno qualsiasi dei sei Vendicatori principali, ma anche un'emote esclusiva e il Marvel Legacy Outfit, descritto come un pacchetto di costumi "nostalgici".

Non solo, chi sceglierà PS4 per indossare i panni dei Vendicatori nella nuova avventura firmata da Crystal Dynamics potrà partecipare alla fase di beta testing di Marvel's Avengers in anticipo rispetto a coloro che, invece, decideranno di giocare il titolo su PC, Xbox One o Google Stadia.

Spostandoci all'offerta per ogni piattaforma di riferimento, sappiamo poi che Marvel's Avengers sarà venduto nelle versioni Standard, Deluxe e La più Potente Edizione della Terra. La Deluxe Edition ci permetterà di avere accesso a 6 targhette speciali per il nostro nickname, così come ad un pacchetto di costumi esclusivi per i Vendicatori, alla possibilità di giocare al titolo con tre giorni di anticipo rispetto alla data di lancio prevista e ad un mese di abbonamento gratuito a Marvel Unlimited, con possibilità di leggere più di 25 mila fumetti Marvel in digitale.

A chiudere, è La Più Potente Edizione della Terra di Marvel's Avengers a fare gola al popolo geek. Questa incarnazione del videogame pubblicato dalla nipponica Square Enix andrà a comprendere naturalmente tutti i contenuti della Deluxe Edition, arricchita dalla presenza di una statuetta a colori alta 30cm di Captain America prodotta in PVC da Gentle Giant, oltre alla esclusiva custodia Steelbook. Al suo interno troveremo anche la statuina bobblehead di Hulk, il portachiavi Mjolnir, la fibbia con cintura di Black Widow, i progetti dell'armatura prototipo di Iron Man, la spilla di Avenger onoraria di Kamala Khan e la foto di gruppo degli Avengers.

E voi, quale edizione avete deciso di fare vostra?