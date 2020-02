CinemaAnimazione

14/02/2020

Una serie di scene ad alto tasso di romanticismo nei cartoni Disney: quando il romanticismo inizia da piccoli.

San Valentino è sinonimo di romanticismo, e allora, se siete in cerca di istanti cinematografici che facciano battere il cuore, non cercateli sono nelle commedie zuccherose: anche nei cartoni Disney si nascondono sequenze in grado di far battere i cuori.

Ecco selezionati per voi i momenti più dolci rubati all'animazione.

Lilli e il vagabondo

Si comincia con una scena iconica, così famosa da essere emblematica dell'intero film. Spesso, chi non ha nemmeno mai visto Lilli e il vagabondo conosce comunque la "scena degli spaghetti con le polpette".

Dopo una giornata insieme, il vagabondo porta Lilli al suo ristorante di fiducia, dove li aspetta un succulento piatto di pasta. Tira uno spaghetto tu, che ne tiro uno io, i due cagnolini finiscono per prendere lo stesso e si trovano naso contro naso. E Biagio - ai più noto come "il vagabondo" - fa ciò che ogni ragazza in cuor suo sogna: stempera l'imbarazzo facendo rotolare verso Lilly l'ultima polpetta. Ah, l'amour.

È il momento in cui i due cagnolini pensano che le loro vite diverse non siano un ostacolo a quel sentimento che sta nascendo, è il momento dei primi sfioramenti, delle emozioni grandi. Insomma, è una scena tenerissima che scalda il cuore anche quando la si vede da adulti, ed è per questo che non vediamo l'ora di assistervi anche nella versione live-action in arrivo su Disney+.

Gli aristogatti

I tetti di Parigi sono la cornice perfetta per ogni storia d'amore, si sa. E non c'è genitore che non conosca quel brivido delle coccole rubate appena i figli sono andati a dormire, quel momento della serata (o della notte, ma del sonno dei bambini non è il caso di parlare qui) in cui sembra che il mondo esista solo per loro.

Ecco, la scena in cui Romeo e Duchessa chiacchierano al chiaro di luna, coi micetti addormentati (o così loro credono), ha quell'alto tasso di romanticismo che tutti i genitori conoscono.

Un tesoro prezioso che permette di ritrovarsi.

Robin Hood

Dimenticate l'impavido Robin che sfida il principe Giovanni. Dite addio all'abile arciere che sconfigge a suo di frecce e spada lo sceriffo di Nottingham.

Questo che state per conoscere è il Robin Hood dal cuore tenero, che si scioglie guardando negli occhi la sua Lady Marion, fissandola in un modo in cui ogni persona vorrebbe esser fissata dal proprio innamorato.

Questa canzone, che ha in sé il fascino delle vecchie registrazioni, commuove sempre perché ricorda il potere dell'amore e il romanticismo di una passeggiata a due nella natura.

La bella e la bestia

(Precisazione: questa scena è il mio ideale di romanticismo, perché sono un'amante dei libri e perché più del "Ti amo!" per me può il "Andiamo in libreria?")

Ecco una scena che fa battere il cuore: la bestia ha abbassato le barriere, ha lasciato che la dolcezza di Belle lo ammorbidisse e si sente pronto a mettersi in gioco. Lo fa con un gesto che sicuramente verrà apprezzato dalla ragazza, avida lettrice: le apre le porte della sua immensa biblioteca, facendole dono di quel quantitativo sterminato di volumi.

La felicità di fronte a una sorpresa inaspettata, la bocca spalancata che dimentica come si parla ma ricorda bene come sorridere: ecco l'espressione che ogni innamorato sogna di vedere sul volto della proprio metà mentre scarta il suo dono.

Rapunzel

Galleggiare su una barca mentre il cielo si riempie di lanterne: già questa è un'immagine assai romantica, ma poi la Disney ci mette una delle sue canzoni in sottofondo e il gioco è fatto.

Rapunzel e Eugene sono circondati nella luce delle lanterne lanciate per la Principessa Perduta, lei è rapita dalla bellezza dello spettacolo che ha sempre desiderato ammirare di persona, lui non riesce a non guardare quel volto estasiato. Insomma, facciamola breve, i due si stanno per innamorare in una cornice ad alto tasso di romanticismo. Quindi, su il volume e lasciatevi incantare da questa scena.

Wall-E

E per chi pensa che i robot non possano essere dolcissimi, adorabili e assolutamente romantici, ecco la scena che spazza via ogni pregiudizio!

Wall-E è un cartone sempre più attuale, ma dietro all'importante messaggio ambientalista, c'è lui. Il tenero robottino che con dedizione pulisce la Terra e colleziona oggetti dell'umanità barbara che ha creato tutto quel pasticcio. Poi arriva lei. Bianca. Dalle linee morbide. Con una tecnologia all'avanguardia. È subito amore. Ma poi lei si chiude e il nostro robottino se ne prende cura con la stessa dedizione con cui si prende cura della Terra. Perché l'amore, quello vero, non arretra di fronte a niente. Neanche al blocco dei sistemi operativi.

E voi, amanti dei film Disney, avete altre scene super romantiche da condividere con noi, per un San Valentino pieno di magia (e colori)?