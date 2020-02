Cinema

di Giuseppe Benincasa - 14/02/2020 10:49 | aggiornato 14/02/2020 10:52

La suadente voce di Billie Eilish canta il tema principale del 25esimo film di James Bond.

La cinque volte vincitrice del premio Grammy, Billie Eilish, ha pubblicato la sua nuova canzone su Vimeo, intitolata No Time To Die e che farà parte - come tema principale - della colonna sonora del 25esimo film della saga cinematografica di James Bond.

La canzone - che potete ascoltare nel video che apre questo articolo - è stata prodotta dal fratello della giovane artista, Finneas Eilish, vincitore anch'egli di diversi Grammy, insieme a Stephen Lipson, con arrangiamenti orchestrali del noto maestro Hans Zimmer e del compositore britannico Matt Dunkley, mentre la chitarra è suonata dal musicista inglese Johnny Marr.

Billie Eilish, che si è recentemente esibita alla 92esima edizione degli Academy Awards, eseguirà per la prima volta dal vivo No Time To Die sul palco dei The BRIT Awards di Londra il 18 febbraio 2020, dove è nominata come Miglior artista femminile internazionale.

Sulla canzone, i produttori del film, Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, hanno dichiarato:

Billie e Finneas hanno scritto una canzone incredibilmente potente e commovente per No Time To Die, che è stata impeccabilmente realizzata per funzionare all'interno della storia emozionale del film.

Il regista di No Time To Die, Cary Joji Fukunaga, ha detto:

Ci sono pochi eletti che registrano un tema per i film di Bond. Sono un grande fan di Billie e Finneas. La loro integrità creativa e il loro talento non sono secondi a nessuno e non vedo l'ora che il pubblico ascolti quello che hanno realizzato: una nuova prospettiva fresca la cui voce riecheggerà per le generazioni a venire.

Infine, la cantante ha espresso tutta la sua emozione:

Mi sembra pazzesco fare parte di ciò, in tutti i seni. Essere in grado di firmare la sigla di un film che fa parte di una serie così leggendaria è un grande onore. James Bond è il franchise cinematografico più figo che sia mai esistito. Sono ancora sotto shock.

Il fratello Finneas ha aggiunto:

Scrivere la colonna sonora di un film di Bond è qualcosa che abbiamo sognato di fare per tutta la vita. Non c'è abbinamento più iconico tra musica e cinema come quello di Goldfinger e Live and Let Die. Ci sentiamo così fortunati ad avere un piccolo ruolo in un franchise così leggendario, lunga vita a 007.

Goldfinger è il tema principale del film Agente 007 - Missione Goldfinger, cantato da Shirley Bassey nel 1964, mentre Live and Let Die è il tema principale del film Agente 007 - Vivi e lascia morire, realizzato ed eseguito dallo storico membro dei Beatles Paul McCartney e dalla moglie Linda McCartney. Queste due canzoni sono tra le più famose e ricordate della saga di 007.

Il testo di No Time To Die

I should have known

I'd leave alone

Just goes to show

That the blood you bleed is just the blood you owe

We were a pair

But I saw you there

Too much to bear

You were my life, but life is far away from fair

Was I stupid to love you?

Was I reckless to help?

Was it obvious to everybody else?

That I'd fallen for a lie

You were never on my side

Fool me once, fool me twice

Are you death or paradise?

Now you'll never see me cry

There's just no time to die

I let it burn

You're no longer my concern, mmm

Faces from my past return

Another lesson yet to learn

That I'd fallen for a lie

You were never on my side

Fool me once, fool me twice

Are you death or paradise?

Now you'll never see me cry

There's just no time to die

No time to die, mmm

No time to die, ooh

Fool me once, fool me twice

Are you death or paradise?

Now you'll never see me cry

There's just no time to die

Qui sotto potete vedere il trailer di No Time To Die con Daniel Craig:

Curiosità

L'artista statunitense Billie Eilish ha compiuto 18 anni lo scorso 18 dicembre 2001 ed è la più giovane artista ad aver scritto e cantato una canzone per la saga cinematografica di James Bond.

Dall'account Instagram di Billie Eilish, qui sotto, potete vederla sul red carpet della Notte degli Oscar 2020:

Tra gli altri artisti che hanno prestato la voce alla saga di 007, si ricordano Madonna (con il brano Die Another Day), Tina Turner (Goldeneye), Adele (Skyfall) e l'ultimo in ordine di tempo Sam Smith, con il brano Writing's on the Wall, scritto e cantato per il film Spectre.

