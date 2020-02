L’elaborazione delle frasi d’amore è stata oggetto di una web serie in quattro episodi , in cui i due autori hanno messo in scena la nascita dei cartigli, con tanto di supervisione da parte del severo Signor Baci Perugina.

Gli innamorati potranno regalare dei baci speciali per San Valentino 2020: è in vendita un'edizione limitata con i cartigli scritti da Luciana Littizzetto e Stash.

