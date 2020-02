Sonic Il Film, ecco cosa nasconde la misteriosa scena post-credit

Attenzione! Possibili spoiler!

Sonic Cinematic Universe

Il finale del film racchiude due chicche che faranno davvero contenti i fan storici che negli anni ’90 passavano i pomeriggi a saltellare a super velocità con il porcospino blu. I titoli di coda riassumono il film con una grafica in 2D fedele ai classici videogiochi di un tempo. La vera sorpresa però arriva una volta finiti questi.

Da un portale uguale a quello usato da Sonic tramite gli iconici anelli, spunta Miles “Tails” Prower, la volpe con due code comparsa originariamente in Sonic The Hedgehog 2, e secondo personaggio giocabile della saga. Tails ha con sé una sorta di rilevatore con cui analizza dei dati misteriosi, ma appena arrivato sulla Terra esclama di essere vicino a quello che stava cercando, senza alcun dubbio Sonic, anche se non viene detto esplicitamente. La volpe allora usa le sue due code per volare in direzione di Green Hills.

HD Sega

Tails nel videogioco è uno dei più cari amici di Sonic, la volpe infatti ha sempre adorato Sonic per le sue gesta eroiche seguendolo in ogni sua avventura. Tails è anche un genio dall’alto quoziente intellettivo e dalle grandi capacità meccaniche, tanto da poter competere con la bravura del Dr. Robotnik.

Questa scena non lascia spazio a molte interpretazioni: Sonic avrà un sequel quasi certo se andrà bene al botteghino. L’intenzione dei produttori è certamente quella di continuare la saga, e guardando anche l’ultima scena con protagonista il Dr. Robotnik si capisce come questo primo film sia stata una sorta di origin story del personaggio.

In una delle scene finali proprio poco prima dei titoli di coda, vediamo il Dr. Robotnik confinato nel pianeta dei funghi dopo essere stato scaraventato nel portale da Sonic. In questa versione i baffoni del dottore sono ancora più lunghi e disordinati, diventando praticamente uguali a quelli della sua controparte videoludica. Il personaggio interpretato da Jim Carrey non si arrende nonostante la sua condizione, e anzi, sembra già avere un piano per tornare sulla Terra e farla pagare a Sonic proprio grazie a un aculeo del porcospino ancora in grado di generare energia infinita.Mettendo insieme questa scena e quella di Tails è chiaro che in futuro vedremo ancora parlare della versione cinematografica di Sonic.

Nei quasi trent’anni di vita, la mascotte di Sega ha generato tantissime storie diverse con altrettanti personaggi, dunque gli sceneggiatori avranno l’imbarazzo della scelta per proseguire la saga ispirandosi a quanto visto nei videogiochi. Non è escluso che il secondo capitolo possa esplorare meglio le origini di Sonic sul suo pianeta natale e introduca anche altri nuovi personaggi del franchise di Sega oltre a Tails.

HD Paramount

Uno dei personaggi che potrebbe essere molto probabile in un eventuale sequel è Knuckles, l’echidna che ha un grande rapporto di rivalità e amicizia con Sonic. Le prime volte che Knuckles è apparso era un nemico del porcospino blu perché raggirato dal Dr. Robotnik con l’inganno. L’echidna rosso ha infatti un carattere piuttosto ingenuo di natura. Una volta chiariti gli equivoci Knuckles è passato dalla parte di Sonic, anche se i due hanno sempre mantenuto un rapporto di rivalità mista ad amicizia e non perdono occasione di competere l’un l’altro.

L’inserimento di Knuckles come nemico temporaneo dalla parte del Dr. Robotnik in un sequel sarebbe sicuramente un’idea molto gradita dai fan della serie di Sega.

Non resta dunque che attendere qualche mese per assistere all’annuncio del sequel ufficiale del film. Nel frattempo godetevi pure Sonic al cinema.