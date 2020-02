The Batman: i fan paragonano il look di Robert Pattinson a Daredevil

Cinema

14/02/2020

Daredevil e Batman sono due eroi spesso considerati piuttosto simili e la rivelazione del nuovo costume di Robert Pattinson ha subito lanciato nuovi paragoni tra i due.

Batman e Daredevil. Nonostante appartengano a due case editrici differenti (il primo è DC Comics, mentre il secondo è un eroe Marvel) spesso gli appassionati di fumetti li hanno visti come molto simili. Entrambi infatti sono, nelle loro versioni più classiche, vigilanti oscuri e tormentati, orfani che che operano di notte e che basano la propria attività non su veri e propri superpoteri, a meno di contare i sensi migliorati del Diavolo di Hell's Kitchen come tali, ma sulla propria abilità in combattimento. Ma i collegamenti non si esauriscono qui.

Ad esempio, entrambi questi eroi devono molto nella propria storia editoriale a uno degli autori di fumetti più importanti del genere supereroistico. Stiamo parlando di Frank Miller, che ha rinnovato il concetto di Daredevil con cicli come L'uomo senza paura e Rinascita e ha rivitalizzato il mito di Batman con storie memorabili come Anno uno e Il ritorno del Cavaliere Oscuro. Come ciliegina sulla torta, sebbene non strettamente rilevante, i due personaggi hanno condiviso un interprete sul grande schermo, con Ben Affleck che ha incarnato Matt Murdock nel film del 2003 e successivamente Bruce Wayne nei film del DC Extended Universe.

Visti tutti questi collegamenti passati, non è una totale sorpresa quindi che con la rivelazione delle prime immagini di Robert Pattinson con il costume che indosserà in The Batman, tantissimi appassionati abbiano pensato all'eroe Marvel. Nelle ore successive alla pubblicazione del video infatti, Daredevil è tornato a essere trending topic su Twitter, proprio grazie ai post dei fan che pubblicavano le proprie impressioni sulla somiglianza tra i due personaggi, in particolare nella versione del Diavolo di Hell's Kitchen vista nella serie Netflix.

A contribuire al collegamento c'è sicuramente la nuova maschera dell'Uomo Pipistrello che lascia molto più scoperta la metà inferiore del viso, similmente a quella indossata da Matt Murdock, ma soprattutto i colori del filmato. Pattinson infatti appare con il nuovo costume in una luce molto rossa, una tinta che ricorda immediatamente agli appassionati Daredevil.

Addirittura, un utente ha pubblicato una piccola clip in cui ha unito le immagini di The Batman alla sigla della serie Netflix dedicata all'Uomo Senza Paura, proponendola al pubblico come un ipotetico teaser trailer della quarta stagione. L'effetto è decisamente impressionante!

Voi cosa ne dite? Pensate ci sia davvero una somiglianza tra il Batman di Robert Pattinson e Daredevil, in particolare quello interpretato da Charlie Cox? E più in generale, come vi sembra questo nuovo costume dell'Uomo Pipistrello?

Vi ricordiamo che The Batman arriverà nelle sale americane il 25 giugno 2021. Diretto da Matt Reeves vedrà oltre a Robert Pattinson anche Zoë Kravitz, Paul Dano, Andy Serkis, Colin Farrell e Jeffrey Wright nel cast.

