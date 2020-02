VideogamesCuriosità

di Massimiliano Rincione - 14/02/2020 15:19

L'account Twitter Xbox lancia un contest per vincere una console in stile Air Jordan: bisognerà retwittare la foto condivisa e incrociare le dita!

Se siete dei gamer e adorate le Air Jordan questo è sicuramente l'articolo che fa per voi. Sì perché Xbox, attraverso il proprio profilo Twitter, ha ufficialmente lanciato un contest per vincere una Xbox One X ispirata alla storica sneaker nata nel 1985. Senza neanche troppi giri di parole, bisognerà retwittare il post pubblicato sull'account ufficiale della console con l'hashtag #Xboxsweepstakes. Prerogativa fondamentale sarà seguire anche il suddetto profilo social, e poi via di incroci di dita, danze per favorire la fortuna e offerte di raccolti sperando di essere il vincitore. Neanche a dirlo, i numeri raggiunti dal post sono già altissimi: si parla di più di 120mila retweet e oltre 59mila like, conditi da circa 8mila commenti.

RT for a chance to win a Limited Edition Jordan Brand Custom Xbox One X console.



NoPurchNec. Ends 2/27. Rules: https://t.co/UEucXRuVY0 pic.twitter.com/UzZVccfUhv — Xbox (@Xbox) February 13, 2020

Il contest, che terminerà il 27 febbraio prossimo, festeggerà l'inizio del NBA's All-Star weekend - che partirà ufficialmente nel giorno di San Valentino - e il contemporaneo lancio delle Air Jordan III Retro U, che verranno immesse sul mercato nel medesimo periodo. La partnership tra i due brand, tra le altre cose, era già stata annunciata l'11 febbraio, quando l'account Xbox pubblicò un teaser che mostrava un'iniziativa pronta al lancio per San Valentino.

Get ready to redefine the game. pic.twitter.com/HabcLytg9g — Xbox (@Xbox) February 11, 2020

Xbox One e Air Jordan che, tra l'altro, non sono nuove a certe iniziative social: nell'aprile del 2019, infatti, l'account Twitter ufficiale della console lanciò un contest parecchio simile con in palio Xbox One X, due joypad personalizzati e un paio di Air col medesimo meccanismo di retweet.

RT for a chance to win the ultimate Jordan collector’s set featuring this iconic custom Xbox One X. #JordanXboxSweepstakes



NoPurchNec. Ends May 3. Rules: https://t.co/uY8o5jVOld pic.twitter.com/7pTSUJ3yLW — Xbox (@Xbox) April 22, 2019

Un post, quello, che superò quota 56mila retweet e oltre 24mila mi piace. Memorabile anche l'iniziativa in collaborazione con la catena di ristoranti Taco Bell, che offrì la chance di vincere una Xbox One X Eclipse bundle acquistando uno dei propri prodotti. E voi, avete già ritwittato il post? Vi piacerebbe vincere una Xbox One X in stile Air Jordan, in attesa dell'uscita della nuova consolle di casa Microsoft?