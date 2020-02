Tecnologia

di Pasquale Oliva - 14/02/2020 12:45

Xiaomi mostra i muscoli e annuncia due nuovi smartphone con fotocamera da 108MP. Arriveranno anche in Europa, ma probabilmente bisognerà attendere più del previsto.

A poche ore dalla presentazione dei nuovi Galaxy S20 di Samsung è arrivata la risposta di una delle aziende più attive del settore. Stiamo parlando di Xiaomi, che ha scelto la finestra di febbraio per annunciare in Cina i suoi nuovi smartphone top di gamma, Mi 10 e Mi 10 Pro. Il debutto in Europa era stato programmato per il Mobile World Congress 2020 di Barcellona, ma l'annullamento della fiera a causa del coronavirus potrebbe far cambiare i piani del produttore cinese. Ne sapremo di più nei prossimi giorni.

Dubbi sul lancio nel vecchio continente a parte, Mi 10 e Mi 10 Pro hanno tutte le carte in regola per entrare nella lista dei migliori smartphone di quest'anno. I due condividono gran parte della scheda tecnica, che non lascia nulla al caso. Il display è un AMOLED HDR10+ Full HD+ da 6,67 pollici con refresh rate a 90Hz, il processore Qualcomm Snapdragon 865 è accompagnato dalla GPU Adreno 650, 8/12GB di RAM, 128/256/512GB di memoria interna non espandibile (512GB solo Mi 10 Pro). Parlando di connettività, si segnalano la doppia nano SIM, il Wi-fi 6, il Bluetooth 5.1 e, soprattutto, il supporto al 5G. Infine, batteria da 4.780mAh con ricarica rapida a 30W su Mi 10 e da 4.500mAh con ricarica rapida a 50W su Mi 10 Pro.

HD Xiaomi

La punta di diamante di Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro è però il comparto multimediale. Entrambi hanno una fotocamera frontale da 20 megapixel alloggiata in un foro sul display posizionato nell'angolo in alto a sinistra. Sulla scocca posteriore invece una fotocamera quadrupla, così articolata su Mi 10 e Mi 10 Pro:

Principale: 108 megapixel , con stabilizzazione ottica dell'immagine

, con stabilizzazione ottica dell'immagine Grandangolare: 13 megapixel su Mi 10, 20 megapixel su Mi 10 Pro

Macro: 2 megapixel su Mi 10, 8 megapixel e zoom ibrido 10x su Mi 10 Pro

DepthCamera: 12 megapixel con supporto alla Modalità Ritratto

Registrazione video in 4K a 60fps e 8K a 30fps

A conferma di un modulo fotografico da top di gamma arriva l'ultima approfondita analisi di DxOMark. Con un punteggio di 134 lo Xiaomi Mi 10 Pro è, ad oggi, il miglior camera-phone sul mercato.

Disponibilità e prezzi

Come detto, le due new entry di Xiaomi rientrano di diritto nell'ambita categoria 'top di gamma'. Un passo in avanti che ha però delle conseguenze sul prezzo. In attesa di maggiori informazioni circa il mercato europeo, possiamo iniziare a farci un'idea di base (senza considerare il solito rincaro) dando un'occhiata ai prezzi per la Cina, dove i dispositivi saranno disponibili dal 18 di febbraio.

Xiaomi Mi 10

Mi 10 con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna: 3.999 yuan (circa 530 euro)

Mi 10 con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna: 4.299 yuan (circa 570 euro)

Mi 10 con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna: 4.699 yuan (circa 620 euro)

