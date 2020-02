After 2: trailer e trama del nuovo film ispirato ai romanzi di Anna Todd

Cinema

di Rina Zamarra - 17/02/2020 11:53 | aggiornato 17/02/2020 11:57

After 2 è pronto per debuttare nei cinema italiani con una svolta decisamente più sensuale, come dimostra il trailer con Josephine Langford e Hero Fiennes-Tiffin.

Il trailer di After 2 mostra chiaramente la svolta hot del film. I due protagonisti sono tornati e tra di loro la passione non sembra spenta, nonostante le tante difficoltà della relazione.

Anna Todd ha mantenuto la promessa fatta ai fan e il film ispirato al secondo libro della saga è pronto per debuttare al cinema. Questa volta l’autrice ha partecipato alla realizzazione in veste di sceneggiatrice, occupandosi del copione in collaborazione con Mario Celaya.

Le proteste dei fan sulle differenze tra il romanzo e il film evidenziate in After, infatti, hanno indotto la scrittrice a impegnarsi in prima persona.

Book Hessa comes to life. I’m so exciteeeed! Describe how you feel after watching with one word! #AfterWeCollidedMovie 🖤



pic.twitter.com/mkG7f2SSJN — Anna Todd (@annatodd) February 14, 2020

Dietro la macchina da presa, invece, c’è Roger Kumble, noto per aver diretto i film della saga di Cruel Intentions e le serie TV Suits, White Collar e Pretty Little Liars.

After 2: la trama

Non si sa molto della trama del film. Una cosa è sicura, la vicenda di Tessa e Hardin riprende da dove si era conclusa nel primo capitolo.

Come saprete, la relazione tra i due si era incrinata dopo la scoperta della bugia raccontata da Hardin riguardo alla scommessa con i suoi amici.

Nel trailer, però, risulta subito evidente che Hardin cerca di riconquistare Tessa e che lei vive un momento di grande confusione. La ragazza è indecisa e non sa se rompere definitivamente con Hardin o se continuare la loro relazione.

Nel video, tra l’altro, Hardin fa riferimento a un bacio. Si tratta di un bacio che Tessa ha dato a uno sconosciuto durante una festa di lavoro. È proprio da questo momento che ripartono le vicende raccontate nel film.

Dalla lettura del libro, però, sappiamo che la storia tra i due ragazzi sarà complicata dai loro rispettivi rapporti familiari e dalla presenza delle rispettive madri.

Non solo, la vita di Tessa sarà sconvolta dall’improvviso ritorno di una persona che non vedeva da tanto tempo.

After 2: il cast

I due protagonisti, Josephine Langford e Hero Fiennes-Tiffin, sono stati confermati da subito ed entrambi si sono dimostrati molto entusiasti della possibilità di continuare a vestire i panni di Hardin e Tessa. Il resto del cast, invece, prevede:

Selma Blair (After e American Crime Story) alias Carol Young

Dylan Sprouse (Zack e Cody al Grand Hotel) - alias Trevor

Candice King (The Vampire Diaries) - alias Kim

Charlie Weber (Le regole del delitto perfetto) - alias Christian Vance

Louise Lombard (Oceano di fuoco) - alias Trish Daniels

Robert Estes (Major Crimes) - alias Ken Scott

Samuel Larsen (Glee) - alias Zed Evans

After 2 dovrebbe debuttare nelle sale italiane ad aprile 2020.