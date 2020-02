Alienstock 2020: l'invasione dell'Area 51 fa il bis (se tutto va bene)

Curiosità

di Marcello Paolillo - 17/02/2020 12:06 | aggiornato 17/02/2020 12:11

Il Little A’Le’Inn a Rachel, in Nevada, avrebbe lasciato intendere che a settembre 2020 si terrà un nuovo Alienstock, il festival musicale noto anche come il raid dell'Area 51. Sarà un flop anche stavolta?

Lo scorso 20 settembre 2019 ha preso il via il cosiddetto Alienstock, il festival musicale (noto in precedenza come il raid dell'Area 51) nato su Facebook con il titolo di Storm Area 51, They Can't Stop All of Us, o Official Alienstock Tour.

Messo in piedi da Matty Roberts, l'evento era stato originariamente pensato per dare il via a una vera e propria invasione di massa all'interno della base militare segreta del deserto del Nevada, ossia l'Area 51, al cui interno - stando alle varie leggende e film a tema - potrebbero essere nascosti i resti alieni del celebre incidente di Roswell del 1947.

Gli "invasori" avrebbero dovuto tentare di entrare nella base usando la "Naruto Run", ossia la corsa in stile ninja come il protagonista del celebre manga omonimo di Masashi Kishimoto.

Al netto degli avvertimenti delle forze di polizia locali e dell'FBI, che hanno caldamente consigliato ai partecipanti di restare entro e non oltre i confini della zona militare vietata (pena multe salatissime o addirittura l'arresto), l'Alienstock si è presto tramutato in una sorta di festival musicale, forse proprio per evitare ripercussioni di tipo legale oltre che per dare un "senso logico" a questo enorme raduno.

Una festa nel deserto con musica dal vivo, installazioni e performance di artisti nazionali ed internazionali. Un evento che, al netto dell'eco sui social, si è rivelato essere un vero e proprio flop. Sembra infatti che al raid abbiano partecipato appena 150 persone, senza alcuna invasione di massa o avvistamento di UFO da parte dei presenti.

Quando si terrà il nuovo raid dell'Area 51?

Nonostante il fallimento dell'evento originale, il Nevada potrebbe essere nuovamente il palcoscenico di uno o più eventi legati all'Area 51. Sembra infatti che il Bed & Breakfast noto come Little A’Le’Inn a Rachel, in Nevada, stia preparandosi per Alienstock 2020 (via News 3 Las Vegas).

Le date del nuovo evento sono al momento fissate per il 10, 11 e 12 settembre di quest'anno, come specificato a chiare lettere anche nel sito ufficiale del B&B. Un collaboratore del portale americano Mashable si è preso la briga di chiamare lo stabile, il quale ha però dichiarato che "potrebbero esserci complicazioni" e che il tutto potrebbe essere rimandato al 2021.

Ma non solo: l'Alien Research Center di Hiko, in Nevada, avrebbe invece lasciato intendere che un nuovo evento si terrà il 4, 5 e 6 ottobre, quindi circa un mese dopo le date specificate in precedenza. In questo caso si tratterebbe però di un raduno slegato a quello del Little A’Le’Inn, così come non sarebbe prevista la partecipazione diretta dell'ideatore originale, Matty Roberts.

Va detto in ogni caso che Roberts e Connie West, la proprietaria di Little A'Le'Inn, sono al momento al centro di una causa legale per alcuni introiti non pervenuti (proprio per via del flop dell'Alienstock, che non ha visto arrivare le migliaia di turisti attesi al varco facendo quindi perdere svariate centinaia di dollari ai proprietari del B&B). Il 22 febbraio le due parti andranno a processo.

Voi siete pronti al "bis" dell'evento musicale a tema alieno più improbabile di sempre?

Immagine di copertina: "Alien Flags Alienstock" by Trevor Bexon is licensed under CC BY 2.0