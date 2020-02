CinemaAnimazione

di Silvio Mazzitelli - 17/02/2020 14:30 | aggiornato 17/02/2020 14:35

Sonic Il Film ha registrato un record come miglior debutto per un film tratto da un videogioco nel suo primo weekend nelle sale americane.

Arrivano finalmente I primi dati del box-office americano dopo l’uscita in tutti i cinema di Sonic Il Film, pellicola dedicata alla mascotte Sega che tanto ha fatto parlare di sé in quest’ultimo anno. I risultati sono andati ben oltre le aspettative anche dello stesso regista Jeff Fowler, che ha visto il suo film primo in classifica con ben 57 milioni di dollari guadagnati nel solo weekend.

Con questo risultato Sonic ha ottenuto il record di film tratto da un videogioco con il miglior debutto al cinema negli Stati Uniti. Il precedente primato era stato stabilito lo scorso anno da Detective Pikachu con 54,3 milioni di dollari. Di questo passo Sonic potrebbe anche diventare il film tratto da un videogioco con gli incassi più alti della storia in America: anche qui il risultato da battere è detenuto da Detective Pikachu che ha incassato 144,1 milioni di dollari lo scorso anno.

What... a... DAY!!! No words can describe the appreciation I'm feeling right now. You've taken this little blue hedgehog to EPIC heights. We never could have done it without the FANS... THANK YOU for your LOVE and SUPPORT. The future is VERY bright for the BLUE BLUR #SonicMovie — Jeff Fowler (@fowltown) February 15, 2020

Il regista Jeff Fowler ha dimostrato tutta la sua gioia su Twitter, dove non ha solo commentato il risultato al botteghino, ma è anche rimasto entusiasta dai commenti del pubblico e della critica, che sembrano aver premiato il suo film. Attualmente Sonic ha infatti ben il 95% di “freschezza” su Rotten Tomatoes, secondo il parere del pubblico, confermando il gradimento degli spettatori che sono andati a vedere il film dedicato al porcospino blu.

We tried making a #SonicMovie for everyone... from the amazing CORE fanbase of almost 30 years to an entirely NEW generation. Seeing these stats makes us feel incredibly PROUD we might have succeeded 💙💙💙 pic.twitter.com/Cni5Bp2LSn — Jeff Fowler (@fowltown) February 16, 2020

Anche Ben Schwartz, doppiatore di Sonic, ha reagito positivamente su Twitter alla notizia del successo al botteghino del film, commentando nello stile del suo personaggio.

In the words of Sonic- Ummm, meow? AHHH!!!#SonicMovie is #1 in the world & had the biggest domestic opening all time for a video game movie!



It’s all because of the fans that we are here. Thanks for your feedback, your passion & for your love of Sonic. You did this. Thank you! pic.twitter.com/eCaH4V79Ur — Ben Schwartz (@rejectedjokes) February 16, 2020

Molti fan hanno iniziato a chiedere a Jeff Fowler e a Paramount un sequel per le avventure di Sonic, e visti i risultati ottenuti è molto probabile che un seguito venga confermato prima o poi, data anche l’interessante scena post-credit che il film ha come sorpresa alla fine.

Sonic non soltanto ha totalizzato un grande record, ma ha incassato oltre il triplo del secondo film in classifica, ossia Birds of Prey, che ha guadagnato solo 17,1 milioni di dollari confermando l’andamento negativo del nuovo film DC.

Questi risultati sembrano incredibili quando un anno fa circa, i fan condannavano all’unanimità il design della mascotte di Sega per nulla simile alla controparte vista nel videogioco. Grazie alle critiche l’aspetto di Sonic è stato cambiato e questo ha aiutato molto a migliorare il giudizio dei fan. Ovviamente questo non sarebbe bastato senza una buona sceneggiatura e delle interpretazioni da parte degli attori convincenti, ma fortunatamente queste non sono mancate, come potete leggere nella recensione su MondoFox.

Anche Jim Carrey, che nel film interpreta l’antagonista, il Dr. Robotnik, ha riferito durante un’intervista di aver apprezzato la scelta del regista di cambiare il design del personaggio ascoltando i fan e dando il giusto messaggio a chi era interessato al film di Sonic.

Voi avete già visto Sonic Il Film? cosa ne pensate?

Via: Cinemablend