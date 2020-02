CuriositàAnimazioneFumetti

Pronti per un tuffo nel mondo di Detective Conan? In Giappone aprono le porte di una nuova catena di café dedicati alla serie, con tanti piatti a tema.

Detective Conan è uno dei manga di maggior successo nella storia del settore. Nato dalla matita di Gōshō Aoyama nel 1994, è tuttora attivo con nuove pubblicazioni periodiche e nuove avventure per l'eroe protagonista. Anche la sua trasposizione animata, iniziata nel 1996, ha ottenuto ottimi risultati, accompagnata da più di 20 pellicole sviluppate negli anni capaci di raccogliere grandi incassi al box office. Il successo di questo personaggio, diventato iconico anche per il pubblico italiano, ha portato a una grande novità in arrivo nei prossimi mesi in Giappone: una catena di café ispirata a questo mondo.

Si tratta di un'iniziativa promozionale legata a Detective Conan: The Scarlet Bullet, la nuova avventura cinematografica dedicata al personaggio, che debutterà nelle sale nipponiche il prossimo aprile. Per festeggiarne la release quindi, in nove città del Giappone apriranno dodici café tematizzati, che serviranno pietanze ispirate alla serie. L'idea alla base è quella di una festa casalinga dal Professor Hiroshi Agasa, uno dei principali alleati di Conan nello show, nonché uno dei personaggi che ne conosce la vera identità.

Tutti i piatti serviti in questi café saranno ispirati al mondo della serie. Si va dal cestino di Amuro al tè ai frutti di bosco in bottiglia dell'agente dell'FBI Shichi Akai, passando per i buffi pancake "falliti" del Professor Agasa. Sono realizzati per dare l'idea che siano bruciacchiati per un piccolo effetto comico, ma sono ovviamente molto buoni. Tra i drink spicca la Blue Cream Soda dedicata al farfallino che Conan Edogawa usa per cambiare la propria voce. I piatti che però colgono maggiormente l'attenzione sono quelli ispirati all'APTX-4869.

La premessa di Detective Conan infatti è che il giovane e talentuoso detective Shinichi Kudo ha subito un tentativo di omicidio da parte di una misteriosa Organizzazione nera, che però ha avuto un effetto imprevisto. La pillola utilizzata per eliminarlo, appunto l'APTX-4869 ha avuto l'effetto collaterale di farlo ringiovanire di dieci anni, riportandolo all'età di sette anni. Sparisce così Shinichi e nasce Conan, dando il via alle avventure della serie. Ebbene nei café saranno disponibili ben due piatti ispirati a questa iconica pillola. il primo è uno speciale curry di manzo, servito in un contenitore proprio a forma di APTX-4869. Il secondo è una combo di frutta e sandwich al pollo Yangnyeom.

Gli appassionati che visiteranno i café dedicati a Detective Conan potranno portarsi a casa una delle due tovagliette realizzate per l'occasione. Per chi prenoterà in anticipo ci sarà anche uno sticker (di 24 totali nella collezione), così come chi ordinerà un drink riceverà uno tra i 24 sottobicchieri che ritraggono personaggi e immagini dello show.

I café ispirati a Detective Conan apriranno da fine marzo nelle seguenti città: Tokyo, Osaka, Chiba, Fukuoka, Nagoya, Sapporo. Naha, Koshigaya e Hiroshima. Le prenotazioni apriranno il 26 febbraio sul sito ufficiale dell'iniziativa.

